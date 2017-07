L’ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon a présenté une image lors de son discours qui a choqué les Nations Unies

L’ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon a parlé il y a peu de temps (lundi) au Conseil de sécurité, lors d’une session extraordinaire sur la situation à Jérusalem, et a affiché l’image sur la scène de l’attaque chez la famille Salomon à Halamish, ce Shabath.

« La famille Salomon s’est réunie pour célébrer la naissance d’un nouveau petit-enfant, et la célébration s’est terminée en un massacre. Ils se sont installés pour le repas du sabbat lorsque le criminel terroriste est entré dans leur maison et les a poignardé à mort. Il a assassiné Haya et son père de 70 ans et son frere Elad de 48 ans alors que cinq autres enfants se cachaient dans une chambre avec leur mère ».

Danon a ajouté que « au lieu de condamner le terrorisme et calmer la situation, les Palestiniens veulent répandre des mensonges et réclamer des meurtres macabres. Ne croyez pas les mensonges, le terroriste qui a tué la famille Salomon recevra un salaire mensuel de l’Autorité palestinienne, car il a appris que assassiner de sang froid des Israéliens est un acte saint ».