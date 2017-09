L’Ambassadeur des États-Unis Fridman : «Je pense que les « colonies » font partie d’Israël»

L’ambassadeur des États-Unis à l’État d’Israël David M. Fridman a eu des mots forts de soutien à l’entreprise de règlement israélienne jeudi (28 septembre) dans un entretien exclusif avec Yaakov Eilon de Walla en hébreu Walla ! Mais il a tempéré ce message avec le fait pragmatique que les communautés israéliennes constituent un très petit pourcentage de la masse terrestre réelle de Judée et de Samarie.

‘Je pense que les colonies font partie d’Israël’, a-t-il déclaré. ‘Je pense que c’était toujours l’attente lorsque la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies a été adoptée en 1967.’ Ce fut et reste aujourd’hui la seule résolution de fond qui a été acceptée par tout le monde.

‘L’idée était qu’Israël aurait le droit de sécuriser les frontières’, a-t-il déclaré. ‘Les frontières existantes, les« frontières de 1967 » ont été considérées par tous comme n’étant pas sûres, de sorte qu’Israël conserverait une part significative de la Judée Samarie et qu’elle renverrait ce qu’elle n’avait pas besoin pour la paix et la sécurité.

‘Donc, on a toujours supposé qu’il y ait une idée de l’expansion vers la Judée samarie mais pas nécessairement l’expansion dans toute la région. Et je pense que c’est exactement ce que, vous savez, Israël a fait – je veux dire qu’ils n’occupent que deux pour cent de la Judée Samarie. Il existe une signification nationale, historique et religieuse importante pour ces établissements et je pense que les colons se considèrent comme des Israéliens, et Israël considère les colons comme des Israéliens.’

Walla ! : Au moins une partie des « colonies » devront baisser dans le cadre de la transaction. Vrai ou faux ?

Ambassadeur Friedman : ‘Attendez et voyez’.

Walla ! : Quand devrions-nous nous attendre à un plan – en quelques mois, en années – d’ici la fin de l’année ?

Ambassadeur Friedman : ‘Je spéculerais en quelques mois, mais nous ne nous tenons pas à un délai, c’est difficile, nous allons essayer de le faire correctement ; pas avec précipitation.

Walla ! : Vous me dites qu’il y a des progrès en cours.

L’Ambassadeur Friedman : ‘Je pense que oui. Oui.’