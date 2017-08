L’ambassadeur de Russie en Israël, Alexander Shane : « Assad est le meilleur partenaire pour Israël »

L’ambassadeur de Russie en Israël, Alexander Shane, a déclaré mardi à Channel 1 News d’Israël que la Russie prend en compte les intérêts de la sécurité d’Israël et a promis que l’armée iranienne ne resterait pas en Syrie. Il a également déclaré qu’il était préférable pour Israël que Bashar al-Assad reste président après la guerre. L’ambassadeur s’est entretenu mercredi à Sotchi pour la rencontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu avec le président russe Vladimir Poutine.

‘La Russie prend toujours en compte les intérêts de sécurité d’Israël quand elle mène son opération de lutte contre le terrorisme en Syrie et essaie d’apporter la paix à la région’, a déclaré Shane, notant que ‘le gouvernement israélien soutient les démarches de la Russie en Syrie, les tentatives de stabilisation russe pour la cessation des combats et le bain de sang en Syrie et pour en faire un pays démocratique et stable ‘.

Interrogé sur la présence iranienne en Syrie, l’ambassadeur de Russie a déclaré: ‘Nous convenons qu’il ne devrait pas y avoir de forces étrangères en Syrie, y compris l’armée iranienne. [Mais] à ce stade, nous devons soutenir le processus de paix, le gouvernement actuel et la lutte contre la terreur ‘.

Alors, qui mieux combattre le terrorisme que le plus grand procurer le terrorisme au Moyen-Orient, l’Iran, aux côtés de son représentant terroriste, le Hezbollah.

En ce qui concerne le soutien de la Russie à Assad, l’ambassadeur a affirmé que «il n’y a pas d’alternative à son régime. Nous avons parlé avec toutes les factions de l’opposition et il n’y a personne qui puisse remplacer Assad. ‘

Il a ajouté qu’ «en ce qui concerne les intérêts d’Israël, il vaut mieux que Assad reste parce que la plupart des représentants de l’opposition sont des islamistes et ils nous ont dit ouvertement que la première chose qu’ils feraient lorsqu’ils seraient en charge serait de déclarer la guerre à Israël ‘.