L’ambassadeur de l’Union européenne (sortant) :  » Israël a des choses à apprendre de l’UE pour lutter contre le terrorisme »

L’ambassadeur de l’Union européenne en Israël a précisé lors d’une conférence de presse que sa mission de quatre ans fut d’apprendre l’approche holistique que l’Europe a adoptée pour lutter contre le terrorisme. Il a ajouté que «peu d’Israéliens comprennent le niveau de relations entre nous, on s’attaque à ce dont nous ne sommes pas d’accord».

‘Israël a quelque chose à apprendre de l’UE pour lutter contre la terreur’. Derrière cette déclaration surprise, qui a été faite dans le contexte des attaques de la semaine dernière en Espagne, en Finlande et en Russie, l’ambassadeur de l’UE sortant a conclu une mission de quatre ans en Israël.

Lors d’une conférence de presse tenue à l’hôtel Dan à Tel Aviv, l’ambassadeur Larsburg-Andersen a précisé que l’UE avait beaucoup à apprendre d’Israël dans la guerre contre Israël, mais Israël a également quelque chose à apprendre des Européens.

‘Il existe une dimension de sécurité importante et vous l’utilisez, mais il existe d’autres aspects à traiter, tels que les services sociaux, l’éducation, etc., et l’Europe a adopté une approche holistique de la guerre contre le terrorisme – et Israël peut certainement tirer des leçons de l’expérience européenne’.

En réponse à la question de savoir si l’Europe a réussi dans son approche holistique, Faaborg-Andersen a répondu : «s’il y a encore de la terreur, il est clair qu’elle n’a pas réussi complètement, car il est difficile sur 100 pour cent de la sécurité territoriale de faire cesser les actions des terroristes. »

L’ambassadeur a déclaré à ce sujet «la situation est bien mieux qu’il y a quelques années, comme en général, la volonté d’aujourd’hui en Europe de lutter contre le terrorisme est beaucoup mieux, mais il y a bien d’autres choses à faire. Il y a beaucoup plus de bureaucratie et de différences culturelles organisationnelles qui doivent être transmises et nous aurons toujours une longueur d’avance sur les terroristes. ‘

Israël reçoit des informations sur Daesh à propos de la coopération entre Israël et l’Union européenne dans la guerre contre le terrorisme, a déclaré l’ambassadeur qui a ajouté que jusqu’à présent il y avait deux dialogues sur le sujet avec des ateliers et des séminaires qui ont eu lieu.

‘Nous apprenons certainement les uns des autres dans les domaines de la déradicalisation, de la lutte contre le terrorisme, du cyberterrorisme, du terrorisme, etc. Israël fournit certainement des informations importantes à l’Union européenne, y compris Daesh, l’information qu’Israël fournit est de très haute qualité et passe entre les agences de renseignement. ‘

Faaborg-Andersen a déclaré qu’Israël a eu des malentendus avec l’UE, pour son rôle et son importance. Je suis un citoyen européen fort et un grand croyant de l’ Europe, et les relations avec Israël sont très spéciales, et Israël est certainement l’un des endroits les plus intéressants pour servir d’ambassadeur à l’UE. Israël est le pays le plus développé et n’est pas membre de l’UE. ‘ ‘Je pensais que peu d’Israéliens comprennent le niveau de relations entre nous, que les deux parties en apprécient, et on s’attaque à ce dont nous ne sommes pas d’accord’, a-t-il ajouté. ‘Il est fascinant de suivre ce qui se passe ici, un processus de paix brisé, la guerre, ce qui représente seulement 20 à 15% de notre relation. ‘

L’ambassadeur a noté que «nous sommes de grands partisans et de grands amis d’Israël, et notre dossier le prouve … Je ne veux pas que cela soit impliqué dans les désaccords, en particulier sur la question palestinienne, et il existe des problèmes essentiels dans les relations étrangères dont nous sommes d’accord, comme la lutte contre l’antisémitisme et la guerre contre le terrorisme.