L’Ambassade de Russie en Israel :  » Nous donnerons des précisions en ce qui concerne la notification de Jérusalem « 

L’Ambassade de Russie a contacté le média israélien Israel Hayom, concernant l’annonce sur la reconnaissance de Jérusalem Ouest comme la capitale d’Israel en affirmant : » Nous donnerons des précisions en ce qui concerne la notification de Jérusalem »

Cette décision intervient alors que l’administration américaine tente de renouveler les négociations entre Israël et les Palestiniens par l’ envoyé spécial Jason Greenblatt et par le biais de conversations avec le président Donald Trump, Netanyahu et les dirigeants régionaux, y compris Mahmoud Abbas, le roi Abdallah et le président égyptien A-Sisi.

La conversation a eu lieu entre Poutine et le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a déclaré que la Russie est « très préoccupée » par le conflit israélo-palestinien qui est en suspend depuis trois ans, et dont la situation sur le terrain se dégrade.

« Moscou réaffirme son soutien à une solution à deux Etats comme une option optimale qui correspond aux intérêts nationaux des peuples d’Israël et de la Palestine, qui ont tous deux des relations amicales avec la Russie.

Nous réaffirmons notre engagement envers les principes approuvés du règlement de l’ ONU , y compris la reconnaissance de Jérusalem – Est comme capitale d’un futur Etat palestinien. En même temps, il faut dire que dans ce contexte , nous considérons Jérusalem – Ouest comme la capitale d’Israël. «

La déclaration dit que la question de Jérusalem sera réglée entièrement en ce qui concerne les négociations qui seront «menées par des » négociations directes entre les parties ».

Jérusalem n’a pas répondu à ce message.

Suite à l’attaque chimique de la Syrie, le président de la Russie a dit au Premier ministre que les accusations contre la Syrie sont infondées et Netanyahu a demandé que « La communauté internationale doit compléter les efforts pour nettoyer les armes chimiques syriennes »

Ces deux dernières années Vladimir Poutine et Netanyahu ont coordonné leur actions dans un grand nombre d’actions de la Russie en Syrie, mais cette attaque chimique a été suivi par une conversation entre les deux hommes qui a d’abord débuté avec des condoléances faites par Netanyahu suite à l’attaque qui a eu lieu à Saint – Pétersbourg.

Puis le ministre a ensuite exprimé son « choc profond aux victimes d’Idlib » , et a souligné au président russe que « la communauté internationale devrait compléter l’effort de nettoyage sur place des armes chimiques, comme convenu en 2013 «

Le président russe a répondu qu’il soutenait Assad car les » accusations sont non fondées sur cette attaque chimique en Syrie et sont inacceptables avant l’exécution d’ une enquête approfondie «

Pour rappel, le régime de Assad et la Russie ont affirmé que les avions syriens ont bombardé un stock d’armes des rebelles syriens où se trouvait des armes chimiques et l’explosion a causé la mort de 100 personnes, dont de nombreux enfants.

La répréhension de Poutine , a été suivi de la référence publique de Netanyahu à l’ attaque chimique, accusant Assad suite aux frappes aériennes chimiques. Netanyahou a déclaré que « les images choquantes de la Syrie devraient secouer tout être humain.

» Israël condamne fermement l’utilisation d’armes chimiques dans toute situation, en particulier contre des civils sans défense. J’ai vu des photos d’enfants bouche bée, les yeux écarquillés, mort par asphyxie. La communauté internationale doit remplir ses engagements pris en 2013 et compléter le retrait des armes chimiques de la Syrie sinon il n’y a pas d’ engagements et des conventions internationales mises en place dans ce pays ».

