L’Allemagne redéfinit la plupart de l’antisémitisme comme un «crime extrémiste de droite et politiquement motivé» sans s’attaquer à la réalité 

La meilleure Boutargue d'Israel et la moins cher ! LIVRAISON INTERNATIONALE

Un débat fait rage parmi les Juifs américains quant à savoir si l’antisémitisme de droite ou de gauche pose le plus grand danger. L’Allemagne a proposé une nouvelle solution à ce dilemme qui encouragera sans aucun doute les effets négatifs de la version de gauche: redéfinir simplement la haine des juifs en tant que «crime extrémiste de droite et politiquement motivé» et, par définition, vous avez éliminé tous les autres types d’antisémitisme.

La semaine dernière, le ministère allemand de l’Intérieur a publié un rapport sur l’antisémitisme qui a déclaré que pendant les huit premiers mois de cette année, 92% des incidents antisémites avaient été commis par des extrémistes de droite. Cela me paraissait douteux pour deux raisons, mais comme je ne parle pas l’allemand, je ne pouvais pas examiner le rapport par moi-même. Heureusement, le quotidien allemand Die Welt a trouvé les résultats également suspects, et cette semaine, Benjamin Weinthal du Jerusalem Post a rendu compte de certains des problèmes qu’il a signalés.

Weinthal a expliqué que, dans un rapport fédéral sur l’antisémitisme publié par le gouvernement allemand plus tôt cette année, «le crime de haine des juifs »est classé dans la catégorie des« crimes extrémistes de droite et motivés par la politique ». Mais une fois de plus , la haine a été déclarée comme un crime de droite par définition, la plupart de ses auteurs seront inévitablement classés comme extrémistes d’extrême droite, même s’ils ne le sont pas.

Die Welt a cité un exemple particulièrement flagrant de l’été 2014 quand Israël était en guerre avec le Hamas à Gaza. La guerre a déclenché de nombreuses manifestations anti-israéliennes, et pendant un moment, 20 partisans du Hezbollah ont crié le slogan nazi « Sieg Heil » aux manifestants pro-israéliens à Berlin. Les partisans du Hezbollah sont des extrémistes islamistes, et non des néo-nazis, même s’ils ont choisi de tromper les Juifs allemands en leur lançant des slogans nazis. Néanmoins, l’incident a été classé comme un crime extrémiste d’extrême droite, éliminant ainsi soigneusement un cas d’antisémitisme islamique parmi les statistiques.

Il y a deux bonnes raisons de penser que les acrobaties linguistiques, dans ce cas, représentent la règle plutôt que l’exception. Tout d’abord, une étude de 2014 sur 14 000 messages haineux envoyés sur une période de 10 ans au Conseil central des Juifs en Allemagne et l’ambassade d’Israël à Berlin ont révélé que seulement trois pour cent provenaient d’extrémistes d’extrême droite. Plus de 60 pour cent provenaient des universités, des enseignants, des avocats, des prêtres, des universités et des lycéens diplômés. Et ces lettres étaient définitivement antisémites plutôt que simplement anti-Israël; elles comprenaient des commentaires tels que «Il est possible que le meurtre d’enfants innocents correspond à votre longue tradition?» et «Au cours des 2 000 dernières années, vous avez volé des terres et commis un génocide».

L’envoi de courrier haineux est un incident antisémite à part entière, même s’il n’est pas signalé à la police (car la plupart de ces lettres ne l’étaient pas sans doute). Ainsi, à moins que vous ne vouliez faire la prétention douteuse selon laquelle le courant de l’enseignement supérieur de l’Allemagne – contrairement à celui des autres pays occidentaux – se compose en grande partie d’extrémistes d’extrême droite, il est clair que les extrémistes d’extrême droite ne sont pas les seuls à commettre des actes antisémites.

Deuxièmement, dans d’autres pays d’Europe occidentale, les extrémistes islamiques sont une source majeure de crimes antisémites. Il est donc difficile de croire que l’Allemagne – qui, comme plusieurs attaques terroristes menées au cours des deux dernières années l’ont montré, n’est guère dépourvu de tels extrémistes – serait la seule exception à cette règle. En revanche, il est facile de croire que le gouvernement allemand manipulerait ses définitions pour minimiser l’antisémitisme islamique parce que les tribunaux allemands ont déjà fait de même.

Dans le cas le plus notoire , un tribunal allemand a statué en 2015 que trois Palestiniens qui ont bombardé une synagogue en juillet 2014 n’ont pas commis de crime antisémite, mais essayaient simplement d’attirer l’attention sur le conflit de Gaza. Confirmé par une cour d’appel plus tôt cette année, je ne peux pas imaginer une décision de la Cour allemande selon laquelle le bombardement d’une église pour attirer l’attention, disons, la guerre américaine en Irak était une simple expression politique plutôt qu’un crime de haine. Mais ni la cour inférieure ni l’appelant n’ont vu d’antisémitisme sur le bombardement d’une maison de culte juive pour protester contre les actes d’Israël (les hommes ont été condamnés pour avoir vandalisé la synagogue, mais n’ayant que des peines suspendues). Donc presto, l’antisémitisme islamique a été éliminé de l’image.

L’antisémitisme de l’extrême droite est, bien sûr, réel. Mais il en va de même de l’antisémitisme islamique et de gauche. Et en prétendant que ces deux derniers n’existent pas, le gouvernement allemand a empêché de combattre efficacement ces types d’antisémitisme, puisque vous ne pouvez pas combattre quelque chose dont vous refusez de reconnaître l’existence même.

Cela pourrait ne pas être important pour Berlin; le gouvernement allemand s’attaque davantage à la lutte contre l’extrême droite que la lutte contre l’antisémitisme et, évidemment, considère redéfinir toute la haine des juifs comme un extrémisme de droite un moyen légitime à cette fin. Mais il devrait être important pour les juifs de toutes les parties politiques.

Ainsi, les deux côtés de la communauté juive américaine doivent le rappeler à l’Allemagne. Ils devraient également éviter de reproduire cette pratique méprisable de redéfinir l’antisémitisme en fonction de ses propres objectifs politiques, car cela ne permettra pas que ces souches d’antisémitisme refusent de métastaser. Et en fin de compte, comme l’histoire l’a prouvé à maintes reprises, ni les antisémites de droite ni de gauche n’imposent l’immunité à aucun Juif, même s’ils sont du même côté politique.

{Publié à l’origine sur le site Web en anglais de l’auteur }

POUR COMMANDER CLIQUEZ ICI