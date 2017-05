L’Algérie interdit aux juifs le pèlerinage sur la tombe du rabbin Ephraïm Alnaqua

Darb al-Yahoud, ou le Chemin des Juifs, est l’un des quartiers les plus importants de la ville algérienne de Tlemcen qui se trouve à la frontière avec le Maroc. Le nom du quartier n’est pas un hasard; Il reflète une histoire qui était autrefois la réalité de la région, bien que celle qui est aujourd’hui ignorée par la plupart des Algériens, qui ont oublié collectivement que l’un des rabbins juifs les plus renommés du monde y est enterré. Non loin de Darb al-Yahoud, sur le front oriental de Tlemcen, se trouve une synagogue juive, entourée d’un haut mur qui ne peut traverser qu’une grande porte métallique. À l’intérieur du mur se trouve un jardin arboré de fruits variés. Une famille vit dans le jardin, tendant à la propriété. « C’est une famille arabe musulmane, et le père garde le tombeau et le mausolée, « Shawi Boudaghn, le guide touristique, raconte Raseef22. Près de la synagogue, derrière une autre porte métallique portant l’étoile de David, se trouve un cimetière. Les tombes sont blasées dans les lettrages hébraïques, avec les noms des morts. Il y a un puit proche, dans ce que beaucoup de Juifs considèrent comme l’eau sainte. Cependant, la relique la plus importante est le mausolée du rabbin Ephraim Alnaqua, considéré comme l’un des rabbins les plus en vue de l’histoire juive. L’entrée au mausolée est interdite sans autorisation préalable accordée par le gouverneur (wali) de Tlemcen . Après l’indépendance de l’Algérie, les juifs ont été interdits de pèlerinage à la plupart des sites sacrés en Afrique du Nord. En 2003, sous la domination du président actuel Abdelaziz Bouteflika, un plan a été mis en place, en collaboration entre la France et l’Algérie, pour rouvrir les synagogues juives et les sites funéraires en Algérie. En 2006, le parlement algérien a adopté une loi garantissant la liberté de religion, ce qui a conduit à l’autorisation d’une association juive officielle en Algérie. De plus, en 2005, en réponse à une demande de la France, les autorités algériennes ont autorisé la relance de la saison de pèlerinage pour les délégations juives d’Europe. Les délégations juives commencèrent à visiter les différents sites historiques et religieux et à faire le pèlerinage au mausolée d’Ephraïm Alnaqua. Ce serait marquer le dernier des pèlerinages publiés, alors que l’Algérie les a de nouveau suspendues pendant la guerre israélienne sur Gaza en 2006 [sic] . Pendant ce temps, le veto des islamistes juifs se poursuit:

En 2014, le ministre des Affaires religieuses Mohamed Eissa a déclaré son intention de rouvrir les synagogues juives fermées. Contre le tollé de Salafis, qui considérait cela comme un acte de provocation, il a affirmé que la constitution algérienne garantit la liberté de croyance et que les autorités fourniraient une protection de sécurité à ces domaines. Il a ensuite reculé , affirmant qu’il n’y avait pas de calendrier clair pour la réouverture des synagogues et affirmant que les représentants juifs eux-mêmes n’étaient pas enthousiastes à l’égard de la réouverture, car ils craignaient des tensions potentielles.

Pour la douzième année consécutive les autorités algériennes ont interdit aux juifs de visiter la tombe du rabbin Ephraïm Alnaqua, un chef juif, philosophe et médecin du XIVe siècle selon l’ article récent dans Raseef22 , une publication arabe libérale.

Israël n’a rien à voir avec cela. C’est un antisémitisme nu et explicite. Et le manque de retombées de la communauté arabe montre (comme si nous avions besoin de plus de preuves) que l’antisémitisme arabe est endémique et toléré.