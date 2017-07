L’agent de sécurité israélien poignardé en Jordanie a rencontré Netanyahu: « Je suis tellement heureux de rentrer chez moi, à la maison »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré ce matin (mardi) dans son bureau à Jérusalem, Ziv, l’agent de sécurité de l’ambassade d’Israël en Jordanie qui a été blessé suite à une attaque terroriste. Le garde a tiré et tué deux Jordaniens après avoir été attaqué dimanche dernier à son domicile à Amman. Ziv et le personnel de l’ambassade d’Israël à Amman ont été assiégés pendant plus d’un jour après le refus des Jordaniens de les libérer.

« Je suis heureux de vous voir et je suis heureux que les choses finissent ainsi » a déclaré Netanyahou à Ziv et l’ambassadrice de Jordanie Enat Shaliv au bureau du ministre à Jérusalem. « Vous avez bien agit et calmement, et nous avons un engagement pour vous aider. Vous représentez l’Etat d’Israël et l’Etat d’Israël ne peut pas vous oublier ».

Le garde a dit lors de cette rencontre : « J’ai enlevé une pierre du cœur. Reconnaissant, je suis heureux d’être ici. On se sent mieux , ici, à la la maison, tout va bien ».

Le retour du personnel de l’ambassade a été rendu possible grâce à une étroite coopération entre Israël et la Jordanie.

(Photo: Haim Zach, GPO)