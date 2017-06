L’Agence Juive annule une rencontre avec Netanyahu pour protester à son refus de la mixité au Kotel

L’Agence Juive a annoncé l’annulation du dîner qui devait avoir lieu aujourd’hui avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, pour protester contre la décision du gouvernement d’annuler l’emplacement d’un endroit où pourra prier des hommes et des femmes sur le Kotel et pour avoir approuver la loi de conversion nationale.

« À la lumière des décisions prises par le gouvernement, les membres du conseil d’administration changera son ordre du jour pour les deux discussions à Jérusalem, afin de faire face aux conséquences de ces décisions », selon un communiqué officiel publié par l’organisation. A la fin de l’annonce, l’Agence Juive a cherché à souligner que « le dîner en présence du Premier ministre a été annulé ».

Son président Natan Sharansky a parlé hier contre les décisions du gouvernement et a déclaré que « en tant que président de l’Agence Juive et au nom de tous nos partenaires, je tiens à exprimer notre profonde déception suite à la décision du gouvernement israélien de suspendre la mise en œuvre de la décision de mettre en place une salle de prière (mixte) au Kotel . Il y a cinq ans, j’ai été approché par le Premier ministre pour diriger un effort de collaboration pour parvenir à une formule pratique qui ferait que ce mur soit celui de toute la nation « dit-il. »

» Après quatre années de négociations ardues, nous avons atteint un accord commun par tous les partenaires et le grand public. Cette solution a été adoptée par le gouvernement et a été accueilli par les communautés juives du monde entier. La décision d’aujourd’hui signifie le retrait de ce consentement, et nous sommes de plus en plus conscients des difficultés dans notre travail dans la bataille entre Israël et la Diaspora. L’agence Juive reste fidèle à sa mission, malgré tout cela, et le principe d’un mur pour une nation ».

Aujourd’hui, le rôle de l’Agence Juive serait t’il de réformer le judaïsme en Israel ou d’aider les Juifs à s’intégrer au mieux dans leur Alya ? Et pourtant, l’aide est urgente, tant par la qualification de leur diplômes, l’aide à l’apprentissage de la langue et les accompagner dans ce nouveau pays, des priorités plus importantes pour les immigrants que la mixité au Kottel, ou la conversion d’immigrants de pays de l’est dont l’origine juive est douteuse ?

Vous avez un peu de temps libre ? Nous avons besoin de bénévoles pour une seconde lecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

LE CHANGE DU JOUR