L’administration Trump interdit la nomination de l’ancien premier ministre palestinien Salam Fayyad à l’ONU en Libye.

L’administration Trump a fait sa première « étape pro-israélienne » au Conseil de sécurité des Nations unies, par le blocage de la nomination de l’ancien Premier ministre de l’AP Salam Fayyad en tant que chef de la mission de l’ONU en Libye.

La nouvelle représentante permanente des États-Unis, Nikki Haley à l’ONU a exprimé sa « déception » sur le fait que le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a nommé comme chef de la mission de l’ONU, l’ancien chef du gouvernement palestinien.

«Trop souvent, les Nations Unies favorisent les Palestiniens au détriment de notre allié Israël, » – dit-elle.

Haley a ajouté que les États-Unis ne reconnaissent pas l’Etat palestinien et la nomination de Fayyad en tant que Représentant spécial de l’ONU est contraire à ses idées.

Le représentant permanent d’Israël Danny Danon a accueilli avec enthousiasme les actions des États-Unis comme une «nouvelle ère» à l’ONU.

Les diplomates américains ayant une expérience dans le Moyen-Orient ont inspire la demarche à Haley

L’ancien ambassadeur américain en Israël Dan Shapiro a appelé cette décision une « idiotie » en ajoutant que Fayyad. «intelligent, honnête, travailleur consciencieux décent, » – a écrit Shapiro dans son «Twitter».

Susan Rice, l’assistant de l’ancien président américain pour la sécurité nationale, a appelé la déclaration de Nikki Haley « ignorante, offensive et contre-productif. »

«Les Palestiniens ne sont pas autorisés à occuper des postes au sein des Nations Unies? » a-t’elle dit perplexe.

L’administration américaine n’a jamais joui d’une arme redoutable du veto au Conseil de sécurité de l’ONU sur ces petites occasions.

Salam Fayyad a servi comme Premier ministre de l’Autorité palestinienne en 2007-2013.

Les Palestiniens ont fermement condamné l’initiative américaine.

Un membre du Comité exécutif de l’OLP de Hanan Ashrawi a appelé le blocage pour Fayyad « une discrimination brute pour des raisons ethniques. »

Le chef de l’ ONU Antonio Guterres a déclaré que la nomination à des postes supérieurs aux Nations Unies est fondée sur les qualités et les compétences des personnes au sein du personnel, et fonctionnaires de l’ ONU et « ne représentent aucun gouvernement ou pays. »

António Guterres a ajouté que jusqu’à présent , aucun israélien ou palestinien, ont été nommés à des postes supérieurs de l’ONU, et il croit que «cette situation devrait être corrigée. »