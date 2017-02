L’administration fiscale accuse le modèle Bar Refaeli et sa mère de nombreuses fraudes

L’administration fiscale estime qu’il existe des preuves suffisantes concernant le modèle Bar Rafaeli et sa mère Tzipi les accusant d’évasion fiscale.

L’enquête a débuté en 2015 et se concentre sur les revenus et les bénéfices non déclarés.

La recherche sur l’ évasion fiscale contre Bar Refaeli et sa mère, Tzipi Refaeli, a atteint sa phase finale et les enquêteurs de l’administration fiscale croient qu’ils ont suffisamment de preuves pour justifier des accusations criminelles de fraude fiscale.

Depuis le début de l’ enquête, elle et sa mère ont été interrogés six fois et ont catégoriquement nié toutes les allégations. L’administration fiscale envoie les rapports et les preuves au procureur de l’État sans faire une recommandation.

Si le procureur décide d’ inculper les deux femmes, elles peuvent exercer leur droit à une audience, à laquelle participent le procureur.

L’avocat de Rafaeli, Udi Barzily, a déclaré que sa cliente n’a commis aucun crime. « Il n’y a rien dans ce cas pour justifier une poursuite, ceci est une affaire civile et donc il n’y aura pas de frais, il n’y aura rien parce qu’il n’y avait rien».

La recherche se concentre sur les années 2005, 2007-2009 , et entre 2009-2012. Selon l’avocat, elle ne résidait pas dans le pays parce qu’elle était en Israël moins de 183 jours par an durant cette période et, en tant que telle, elle était exemptée de payer des impôts pour leur travail à l’ étranger.

Bar Refaeli est également soupçonnée d’ avoir reçu des avantages et des rabais en raison de son statut de célébrité pour l’acquisition d’appartements résidentiels et de véhicules de luxe. La valeur des prestations dépasse un million de shekels, qui sont censés être déclarés comme revenu imposable.

Tzipi Refaeli est également soupçonnée de fournir de faux rapports d’impôt aux autorités, en particulier en ce qui concerne les conditions de vie de sa fille. Refaeli a vécu dans les tours YOO dans un appartement loué, mais le contrat a été signé par son frère qui n’a pas de liens avec Israël.