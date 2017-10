L’Administration de la Maison Blanche:  » Le Hamas ne fera pas partie du gouvernement palestinien sans reconnaître l’Etat d’Israël »

Alors que le Hamas et le Fatah progressent dans leur processus de réconciliation et que le gouvernement de l’Autorité palestinienne retourne dans la bande de Gaza, l’administration américaine précise que «le Hamas ne peut pas faire partie du gouvernement de l’Autorité palestinienne sans accepter les principes du Quatuor, ‘selon Walla .

Un haut fonctionnaire de la Maison Blanche a déclaré à Walla: ‘Comme nous l’avons souligné ces dernières semaines, nous voulons que l’Autorité palestinienne prenne le contrôle de Gaza, surtout si cela peut aider à atténuer la situation humanitaire.’ Cependant, at-il ajouté, aucun accord ne fonctionnera sans que le Hamas prend en compte les trois conditions préalables du Quatuor, qui obligent le gouvernement palestinien à reconnaître Israël, honorer les accords et rester fidèle aux engagements antérieurs comme abandonner la violence et le terrorisme ‘.

Ce qui précède est la position traditionnelle des États-Unis et des pays du Quatuor en reconnaissant tout gouvernement de l’AP: il doit reconnaître Israël, renoncer à la terreur et respecter les accords antérieurs déjà présentés en 2006. Mais c’est la première expression émanant de l’Administration Trump directement après le retour du gouvernement de l’Autorité palestinienne à Gaza et à la possibilité d’établir un gouvernement d’union.

En règle générale, l’administration Trump s’inscrit rarement avec des problèmes internes de l’AP, mais ces dernières semaines, l’envoyé spécial Jason Greenblatt a exprimé son ferme soutien à l’Autorité palestinienne et au président Mahmoud Abbas, tout en critiquant fortement le Hamas. Au cours d’une visite à la frontière israélienne avec la bande de Gaza en août, Greenblatt a déclaré que ‘il est clair que l’Autorité palestinienne doit renouveler son rôle dans la gestion de la bande de Gaza, car le Hamas a gravement blessé les résidents et n’a pas répondu à leurs besoins les plus fondamentaux. ‘

En parlant aux nations donatrices à New York le 18 septembre, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, Greenblatt a déclaré: «Il est temps de cesser de surveiller la situation à Gaza et de changer la situation à Gaza. Pendant trop longtemps, le Hamas a exploité le peuple de Gaza en otages et en boucliers humains, les intimidant à se soumettre. Le Hamas règle par le poing, au lieu d’améliorer la vie des personnes qu’il prétend gouverner. Le Hamas continue de détourner de l’argent appartenant aux Palestiniens de Gaza – y compris les fonds fournis par les donateurs internationaux – et utilise ces fonds pour construire des tunnels terroristes, des missiles et d’autres usages néfastes ‘.

‘Cela a un impact énorme sur le développement de Gaza’, a déclaré l’envoyé, ‘les projets majeurs d’électricité et d’eau qui pourraient transformer radicalement la situation humanitaire à Gaza sont en attente parce que le Hamas refuse de payer l’Autorité palestinienne pour les services qu’elle fournit déjà. C’est pourquoi il est temps que l’Autorité palestinienne prenne le contrôle de Gaza – et que la communauté internationale prenne des mesures pour que cela se produise. Le soulagement de la souffrance à Gaza ne peut être trouvé que lorsque toutes les parties intéressées se rassemblent pour aider le peuple palestinien et isolent le Hamas. Aucun groupe ou pays ne devrait s’ingérer dans ce processus, ce qui ne fera que exacerber le problème, qui continuera à causer des souffrances à Gaza et nuira à toutes les chances réelles pour la paix ‘.