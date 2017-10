L’actrice juive Mayim Bialik critiqué pour avoir préconisé plus de pudeur (Tsiniout)chez les femmes en réponse aux allégations contre Harvey Weinstein

L’actrice Mayim Bialik a attiré la critique pour un éditorial qu’elle a écrit pour le New York Times en réponse aux allégations d’agression sexuelle et de harcèlement contre le magnat hollywoodien Harvey Weinstein.

Bien qu’elle ait écrit samedi qu’elle était « choquée et dégoûtée » par les accusations, les critiques ont accusé Bialik d’avoir suggéré de s’habiller et d’agir modestement, c’est une protection contre le type de comportement dont Weinstein est accusé.

« La théorie du Big Bang », a déclaré qu’elle n’était pas surprise par les actions présumées de Weinstein et a critiqué Hollywood comme « une industrie qui profite de l’exploitation des femmes – et pas seulement à l’écran. »

«J’ai rapidement appris, même en tant qu’actrice, que les jeunes filles avec des yeux de biche et des lèvres boudeuses qui parlaient dans un registre élevé étaient favorisées par les hommes puissants qui ont pris ces décisions», a-t-elle écrit.

Bialik a poursuivi en disant que sous l’influence de ses parents juifs immigrés, elle a longtemps pris des décisions qu’elle considère comme «autoprotectrices et sages». Promoteur public de la modestie, elle a exposé ses règles de comportement et d’habillement.

« J’ai décidé que mon être sexuel est le mieux réservé pour les situations privées avec ceux avec lesquels je suis le plus intime », écrit-elle.

Bialik, juive pratiquante et mère divorcée de deux jeunes fils, a ajouté que si «absolument rien» n’excuse les agressions sexuelles ou les abus des femmes, «nous ne pouvons pas être naïfs à propos de la culture dans laquelle nous vivons». Elle a pris une longue pause à Hollywood pour obtenir un doctorat en neurosciences et a exhorté les jeunes femmes « que leur beauté physique n’est pas le moyen de mener une vie significative.

Mais les réactions ne se sont pas faites attendre :

La journaliste internet de Mashable, Chloe Bryan, a déclaré que Bialik insinuait qu’elle avait évité le mal à cause de ses choix, et que c’était «irresponsable et dangereux».

« Contrairement aux implications de Bialik, ce n’est pas seulement des femmes aux yeux borgnes avec des entraîneurs personnels qui subissent le harcèlement », a écrit Bryan dimanche. « C’est nous toutes. »

Les utilisateurs de médias sociaux, y compris l’actrice Patricia Arquette, ont fait écho à ce sentiment.

Dimanche également, Bialik a posté un message sur Facebook disant que certaines personnes avaient pris ses mots « hors contexte » et « les ont changé pour laisser entendre que Dieu interdisait de blâmer une femme pour son agression basée sur ses vêtements et son comportement » absurde « et a dit » c’est triste comment les gens sont vicieux quand je vis essentiellement pour améliorer les choses pour les femmes. »

Mais même les fans auto-décrits ont commenté que Bialik devrait repenser sa position.

«Je t’aime toujours, mais en tant que survivante d’un attentat à l’enfant avec le SSPT, je ne peux pas prendre tes mots autrement que de la façon dont ils m’ont fait sentir … déçus», a écrit une femme.

Un autre a dit: «Vous devez prendre une lecture honnête de ce que vous avez écrit et vous engager à une introspection sérieuse, si vous pensez que ce n’était pas blâmable par la victime. Très décevant. »

Un des rares défenseurs de Bialik a dit: « Mayim était une pièce très brillante et puissante! Ceux qui le sortent de leur contexte ne lisent pas ou ne sont pas assez intellectuels pour permettre une analyse objective. Ma question est la suivante: verrouillent-ils leurs portes? Aucun voleur n’a de justification pour priver les autres de leurs biens simplement parce qu’ils ont laissé leur porte déverrouillée, mais cela ne rend pas raisonnable de laisser sa porte déverrouillée.

Bialik a annoncé qu’elle apparaîtra dans une vidéo Facebook en ligne pour la section d’opinion du New York Times .