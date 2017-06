L’actrice israélienne Gal Gadot qui joue Wonder Woman affirme qu’elle n’a été jamais été une grande fan des super-héros

Malgré le fait de brandir le lasso doré sur le grand écran, Gal Gigot, la nouvelle « Wonder Woman », ne se considère toujours pas comme un super-héros.

« Je n’en suis pas encore là », a déclaré l’actrice de 32 ans dans une interview récente. « Quand je regarde le film, je ne suis pas encore là. Je sais que c’est moi. Je comprends tout, mais je ne comprends toujours pas que je joue ce personnage emblématique… C’est fou ».

Gadot n’a pas grandi avec Wonder Woman et n’était pas une grande fan des super-héros quand elle était enfant. Cette ancienne Miss Israël a commencé sa carrière d’actrice avant de faire ses débuts dans le cinéma américain en 2009 « Fast & Furious ».

Il a fallu qu’elle creuse dans des tas de bandes dessinées et la série de télévision « Wonder Woman » dans les années 1970, pour connaitre le rôle qu’elle devait jouer.

« D’une part, elle possède quelque chose qui appartient habituellement aux hommes, qui est la force et le pouvoir » a dit Gadot. « Mais elle apporte les qualités féminines avec elle, qui sont l’amour, la chaleur et la compassion. Et si vous liez ces deux mondes ensemble, vous obtenez un caractère très spécial, beau et entier ».

La directrice Patty Jenkins a déclaré que Gadot incarne certains des meilleurs attributs de Wonder Woman dans la vie réelle.

« Elle a une telle force intérieure, un tel tempérament de fer, qu’elle pourrait contourner n’importe quoi et toujours garder une attitude optimiste », a déclaré Jenkins à l’actrice. « Elle est une personne formidable. »

Pour Gadot, porter le costume rouge et bleu classique de Wonder Woman l’a aidé à se sentir comme une super-héros surtout une fois que la tenue a été réaménagée après avoir fait ses débuts en tant que personnage dans l’épreuve cinématographique de Batman et Superman.

« La première fois que j’ai essayé le costume était pour « Batman v Superman » et c’était serré et c’était différent », a-t-elle dit. « Cette fois-ci, nous avons fait beaucoup d’ajustements parce que je devais le porter pendant six mois, six jours par semaine, chaque semaine, alors je devais me sentir vraiment à l’aise et être capable de jouer, de bouger et de me battre ».

L’actrice a été habilitée et fait six mois supplémentaires de formation de pré-production qui comprenait l’équitation, l’espadon et la chorégraphie de combat dramatique.

