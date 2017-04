L’absence de Donald Trump au Seder de la Maison Blanche dérange !

Le personnel de la Maison Blanche a tenu hier le première Seder, et le secrétaire de presse de Donald Trump a posté sur Twitter une photo célébrant l’exode d’Egypte dans l’un des bureaux de la Maison Blanche.

La photo a provoqué une vague de commentaires critiques et sarcastiques. Tout d’abord, les utilisateurs sur « Twitter » ont remarqué l’absence du Président Trump et son entourage dans le Seder.

This evening, @WhiteHouse staff held a Passover Seder, marking first night of Passover. pic.twitter.com/ag9y7jmKfD

— Sean Spicer (@PressSec) 11 avril 2017