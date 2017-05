La vie d’un espion israélien «en danger» après la fuite «négligente» d’une information par Trump

La vie d’un espion israélien est à risque en raison d’une information transmise par le président américain Donald Trump en tant qu’informations classifiées à des hauts responsables russes la semaine dernière, selon ABC .

Spy Handlers aurait été appréhendé concernant une attaque planifiée par Daesh à partir d’un avion vers les États-Unis en cachant une bombe dans un ordinateur portable, a déclaré le réseau, citant des responsables américains actuels et anciens.

Le New York Times a rapporté mardi qu’Israël était le pays qui a fourni aux États-Unis cette information et Trump l’a ensuite partagé avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et l’ambassadeur de Russie aux États-Unis Sergey Kislyak, ce mercredi dernier.

La délibération par les États-Unis sur une éventuelle interdiction sur les ordinateurs portables sur tous les vols en provenance d’Europe aux États-Unis , une décision qui a affecté 65 millions de passagers par an a apparemment été déclenchée par des préoccupations qu’un dispositif explosif de ce type pourrait passer sans être détecté.

Les États-Unis interdisent déjà 10 aéroports principalement du Moyen-Orient le transport d’ ordinateurs portables à bord des vols aux États-Unis.

Les fonctionnaires ont déclaré que l’information fournie par l’espion était si sensible qu’elle n’a été partagée qu’ avec les États-Unis et devait rester secrète, a déclaré ABC.

Matt Olsen, ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme, a déclaré à ABC que les informations divulguées par Trump aux Russes représentaient une menace réelle pour les « sources futures d’informations sur les complots contre nous ».

Olsen a poursuivi, « la Russie ne fait pas partie de la coalition avec ISIS.. »

L’ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, Dan Shapiro, qui était un responsable du Conseil de sécurité nationale dans l’administration Obama, a déclaré à ABC que le traitement «négligent» des informations sensibles par Trump et son équipe «causerait inévitablement des conséquences et des décisions dans le futur pour le renseignement en Israël pour démontrer plus de prudence. »

Il y a plus de deux ans, il a affirmé qu’il avait caché une bombe dans une boîte à boissons pour faire sauter un avion de voyageurs russe sur la péninsule du Sinaï en Egypte, où 224 personnes ont été tuées.

À cette époque, selon CNN, Israël a également fourni des renseignements importants , bien que, dans ce cas, l’information sur les auteurs n’a été obtenue qu’après l’attaque.

Donald Trump a déclaré mardi qu’il avait « le droit absolu » de partager des informations et l’avait fait afin d’encourager les Russes à « intensifier considérablement leur lutte contre Daesh et le terrorisme ».

Le conseiller en sécurité nationale de la Maison Blanche, HR McMaster, a qualifié les actions du président de « tout à fait approprié ».

PROMOTION : VENTE DE BOUTARGUE AU PRIX DE 22 € SUR ISRAËL CHRONO

Frais de livraison gratuit pour Jérusalem à un point relais : sud.israel@yahoo.fr