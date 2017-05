La Tunisie réclame la reconnaissance de l’UNESCO pour l’île des prêtres juifs

La Tunisie a l’intention de demander un statut de patrimoine mondial de l’UNESCO pour l’île de Djerba, avec sa plus ancienne synagogue en Afrique et son pèlerinage juif annuel, a déclaré dimanche le ministre tunisien de la culture, Mohamed Zine El-Abidine.

Parlant à la synagogue d’El Ghriba, également connue sous le nom de Synagogue de Djerba, dans le quartier juif de Ḥāra al-Ṣaghīra (le petit quartier), le dernier jour du pèlerinage, le ministre de la Culture a déclaré que l’île était remarquable pour son aspect « culturel et l’unicité religieuse « .

La tradition locale soutient que les juifs sont venus sur l’île de Djerba, au large de la côte tunisienne, sous le règne du roi Salomon (vers 950 avant notre ère) et s’installent à al-Ḥāra al-Kabīra (le quartier général). Alors une famille de prêtres fuyant Jérusalem en l’an 70 CE a transporté une des portes du Temple Saint vers Djerba. La porte est censée être stockée dans la synagogue de Bezalel, alias El Gharība (extraordinaire) à Ḥāra al-Ṣaghīra, au centre de l’île.

La population juive de Djerba était principalement composée de kohanim (prêtres), et certains prétendent qu’ils sont les seuls kohanim de bonne foi que nous avons aujourd’hui.

Selon la bibliothèque virtuelle juive, les Juifs de Djerba ont subi trois périodes de persécution: au 12ème siècle sous le califat almohade; En 1519 sous l’Inquisition espagnole; Et en 1943 sous les nazis. En 1946, il y avait environ 4 900 juifs à Djerba, et leur nombre est descendu vers environ 1500 à la fin des années 1960, puis environ 1000 en 1976, 800 en 1984 et 670 en 1993, comme la plupart ont fait leur Aliyah ou ont déménagé en France. Les quelques Juifs restants traitent des bijoux et du commerce, mais leurs quartiers ont perdu une grande partie de leur caractère juif alors que les musulmans se sont installés, suivis de plusieurs attaques antisémites.

Selon El-Abidine, la demande d’ajouter Djerba à la Liste du patrimoine mondial comprendrait la grande signification religieuse de l’île, en tant que lieu de vieilles mosquées, des églises et des synagogues.