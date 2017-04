La situation d’un jeune garçon d’Ashkelon se complique suite aux canulars envoyés aux Etats Unis

Un acte d’accusation a été déposé au tribunal en Floride aux États-Unis contre un résident âgé de 18 ans vivant à Ashkelon, soupçonné d’avoir envoyé des appels menaçants sur les centres communautaires juifs dans le pays.

Le défendeur, qui détient également la nationalité américaine et dont le nom n’a pas été publié pour la publication en Israël a été arrêté le mois dernier après que des chercheurs du monde entier ont essayé de retrouver la personne qui a fait des centaines d’appels et des menaces à la bombe et aussi sur la compagnie d’avion « Delta ».

Le chef Federal du Bureau of Investigation (FBI), James Kumi a dit: « les actions du suspect ne sont pas un canular. C’est un crime fédéral contre des personnes innocentes. Il a perturbé des communautés entières et entraîné le gaspillage des ressources des organismes d’application de la loi. »

Apparemment, même en Israël , des accusations seront déposées contre ce jeune israélien en ce qui concerne l’extorsion, la publication de fausses informations, entraîner la peur et la panique parmi la population, et complot en vue de commettre un crime informatique et le blanchiment d’argent.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !