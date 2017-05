La Russie propose de placer le long de la région du Hermon des observateurs militaires russes et coté de la Syrie, des observateurs de l’ONU

Les contacts entre les Américains et les Russes de ces derniers jours a entraîné la proposition de Moscou de placer dans la région du Mont Hermon (coté Israel) , un lieu où le conflit israélo-Liban-Syrie,est proche une présence militaire russe qui devrait agir en tant qu’observateurs avec la mise en place d’une zone de sécurité à l’ intérieur du territoire syrien limitrophe d’ Israël.

Des sources militaires et de renseignement de DEBKAfile ont rapporté que Moscou déploie des efforts importants pour rassurer Israël sur la possibilité de la présence russe dans une zone de sécurité avec la Syrie, près des agents frontaliers israéliens .

Moscou et l’armée russe en Syrie se préparent à mettre en place quatre zones de sécurité. Une des zone de sécurité sera au sud de la Syrie et sera construite le long de la frontière de la Syrie avec Israël et la Jordanie.

Ce sujet a été abordé mercredi 10 avril lors d’une conversation entre le ministre russe des Affaires étrangères et le président américain Donald Trump, le secrétaire américain de Rex Tilrston à Washington, et dans une conversation téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Les relations entre Washington, Moscou et Jérusalem ont aussi impliqué l’intervention de la tête des chefs armés , le général américain Joseph Dunford en Israël.

La raison officielle de la visite du général en Israël est une réponse à une invitation du chef d’état major, le lieutenant général Gadi Eisenkot. Mais la vraie raison est que Dunford a été envoyé en Israël, pour surveiller les développements qui peuvent se produire avec les russes et les zones de sécurité en Syrie, et le risque de la présence des officiers iraniens et turcs .

Ce Mardi 9 avril, le général Dunford a dit qu’Israël craint, la mise en place des forces iraniennes, ou des forces soutenues par le Hezbollah, si proche de la frontière. » Israël est préoccupé par la possibilité d’avoir des forces iraniennes ou soutenue par l’ Iran, comme le Hezbollah, si près de sa frontière. »

Selon la nouvelle proposition russe , à part la zone du Hermon où les officiers russes seront déployés, les autres zones le long de la frontière syrienne et du Golan seront surveillées par les observateurs de l’ ONU. Les Russes proposent d’augmenter la force des Nations Unies dans les hauteurs du Golan.

L’ un des points soulevés qui fait débat est le risque de la présence de Daesh à Yarmouk , où se trouve des bases de l’organisation terroriste de Khaled al-Walid, et Khaled bin al-Walid qui ont tous juré allégeance à Daesh.