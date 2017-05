La Russie alloue 4 millions de $ afin de rénover la « rue Bethléem » reconnue par l’UNESCO

La Russie a alloué un montant de 4 millions de $ de subvention à l’autonomie palestinienne pour la reconstruction d’une rue à Bethléem qui a été reconnue comme un monument de l’UNESCO, TASS a rapporté jeudi, citant Aidar Aganin, chef de la mission diplomatique de la Russie à l’Autorité palestinienne.

La « rue Star » est une route qui traverse la vieille ville de Bethléem, menant à l’église de la Nativité. Elle est d’environ un demi-mile de long et a été incluse dans la liste de l’UNESCO des sites du patrimoine mondial en 2012, sous le nom de « Chemin pour les pèlerins. »

En plus de la rue elle-même et les bâtiments adjacents, la place de la Paix dans le centre de Bethléem sera également soumise à la reconstruction. Selon Aganin, l’accord initial sur l’allocation de son gouvernement d’une subvention pour la reconstruction de la rue Star a été signée en septembre 2016, et le premier chèque a été envoyé en février 2017.

La reconstruction de la vieille ville de Bethléem augmentera le tourisme, a dit le président Vladimir Putin après ses entretiens avec le Président de l’AP, Mahmoud Abbas à Sotchi, ce jeudi.

Poutine a souligné que «le développement des relations humanitaires a toujours joué un rôle important dans la coopération entre la Russie et la Palestine » prenant note des projets culturels mis en œuvre récemment, en particulier la reconstruction de la rue Star à Bethléem.

M. Poutine a déclaré: « Je suis sûr que le complexe renouvelé deviendra un spectacle emblématique et va attirer encore plus de pèlerins et de touristes de la Russie. »

Selon Poutine, en 2016 plus de 300.000 Russes ont visité l’Autorité palestinienne.

Le président russe a également déclaré jeudi qu’un nouveau centre culturel multifonctionnel construit avec l’aide de la Russie avait été lancé à Bethléem. « Notre coopération ne se terminera pas ici, nous continuerons d’interagir avec la direction palestinienne afin de mettre en œuvre des projets éducatifs et humanitaires », at-il dit.

Selon Poutine, plus de 500 Arabes de l’AP reçoivent une éducation médicale, technique et humanitaire en Russie.