La police a saisi des centaines de vestiges archéologiques volés et datant du second Temple à Shehem (Naplouse)

Des articles de plusieurs centaines de milliers de dollars et datant de l’époque des Asmonéens, et la révolte de Bar Kochba, le Second Temple, les périodes assyriens et romaines ont été saisis par la police en Israël. Le suspect, accusé de commerce illégal, a dit qu’il a acheté les objets pour sa propre collection privée.

Les forces de sécurité ont trouvé des centaines d’anneaux, des vases, des statuettes, des céramiques, perles rares, pierres de basalte pour moudre le blé, des outils de plomb et cruches d’eau et d’huile, ainsi qu’un pistolet et fusil improvisé dans une maison appartenant à un palestinien dans le village de Huwara, près de Shehem.

Le raid, mené par les services de police dans le district de Samarie et Tsahal et le Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires a été décidé suite à des informations de renseignement au sujet d’ un inventaire inhabituel et illégal dans une maison.

Des chercheurs de l’unité d’archéologie COGAT ont évalué l’âge des artefacts. Les évaluations initiales montrent que ce sont des objets précieux d’une valeur au moins des centaines de milliers de dollars.

L’homme, qui a environ 50 ans, est soupçonné de vente d’antiquités, ce qui est illégal. Le suspect a déclaré aux enquêteurs qu’il avait acheté des antiquités pour sa propre collection privée. La police a déclaré que l’enquête était en cours.

Le commandant du district de police de Samarie, Yair Hetzroni a déclaré : « La police sait que la confiscation des articles et l’arrestation de ceux qui achètent et vendent des antiquités est très important pour attraper ces suspects et les amener devant la justice ».

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !