La nouvelle exposition au Vatican va telle révéler où se cache véritablement la ménorah ?

Au cours d’une rencontre historique avec le pape Jean-Paul II en 2004, les rabbins en chef israéliens Sépharde et Ashkenaze d’Israël, Shlomo Amar et Yona Metzger auraient demandaient la localisation de la menorah perdue du judaïsme.

C’était la première visite officielle de la plus haute autorité religieuse d’Israël au Vatican, et sur le dossier se trouvaient un large éventail de sujets religieux et politiques sensibles. Pourtant, les rabbins ont insisté pour relever ce problème plutôt délicat.

Moins de 10 ans avant la visite pontificale d’Amar et Metzger, en 1996, le ministre israélien des Affaires religieuses, Shimon Shetreet, a émis une demande similaire lors d’une réunion avec Jean-Paul II. Et en 2004, le président Moshe Katsav a fait de même.

Il n’est donc pas surprenant que la rumeur de la menorah ait été la première chose que le rabbin en chef de Rome, Riccardo Di Segni, a mentionné lorsqu’il a parlé avec le site The Times of Israel concernant «Menorah: Cult, History and Myth», la prochaine exposition co-organisée par le Vatican et le Musée juif de Rome, qui se déroulera du 15 au 23 juillet.

« Quand les gens entendent parler d’une exposition commune sur le menorah par le Vatican et le Musée juif, je suis sûr qu’ils y pensent: » Il est temps, qu’ils ouvrent leurs coffres-forts « , dit-il, Soulignant que la légende est en fait beaucoup plus populaire à l’extérieur de Rome que dans la communauté juive locale.

« Les juifs romains sont sceptiques par nature et prennent l’histoire avec un grain de sel. Cependant, mon expérience personnelle a été que l’idée est tellement enracinée chez les juifs du monde que la localisation de la menorah est toujours la première question que l’on se demande quand on rencontre des juifs de l’étranger », explique Di Segni.

Le candélabre d’or a été pillé pendant la destruction du Second Temple en 70 CE par les romains , et l’ancien historien Josèphe a écrit qu’il a été amené à Rome, où il a été conservé dans le Temple de la Paix de Vespasien.

Selon les érudits, la menorah a été perdue pour toujours quand les Wisigoths ont quitté Rome en 410 CE, ou les Vandals en 455 CE.

Beaucoup de légendes contradictoires sont apparues quant à son sort au cours des siècles chaotiques qui ont suivi.

Certains disent que le candélabre a traversé Carthage et Constantinople à Jérusalem, où elle a été cachée. D’autres affirment qu’elle a été enterrée avec le roi Wisigoth, Alar, quand il est mort subitement près de la ville italienne du sud de Cosenza.

« La menorah a disparu dans l’air, malgré des milliers de mythes qui ont essayé de préserver sa tangibilité au cours des siècles »,selon le communiqué de presse de l’exposition.

Et bien qu’il ne mentionne pas spécifiquement la légende du Vatican, le communiqué de presse promet que « l’exposition explorera tous les contes dans leur intégralité ».

Il peut sembler improbable en rétrospective, mais les rumeurs selon lesquelles la menorah a été conservée au Vatican ont déjà été alimentées par l’Église elle-même.

« Par exemple, nous trouvons des morceaux de rumeurs dans les écrits d’un clerc du Moyen Âge. Il y avait une base idéologique pour cela: l’Église voulait se présenter comme le véritable héritier de l’Empire romain « , explique Di Segni.

Les visiteurs qui espèrent avoir un aperçu de la vieille menorah ancienne seront déçus, il y a encore beaucoup de raisons de s’intéresser à l’exposition – qui a été appelée historique – parce qu’elle marque la première coopération de ce genre entre le Vatican et la Communauté juive de Rome.

« L’idée d’une initiative conjointe a été formulée pour la première fois en 2013, lors d’une réunion organisée par l’ambassade d’Israël au Vatican. À cette époque, j’ai rencontré le professeur Arnold Nesselrath et nous avons commencé à discuter de ce sujet « , explique Alessandra Di Castro, directrice du Jewish Museum of Rome.

Di Castro est co-conservatrice avec Nesselrath qui est délégué pour le département scientifique et les laboratoires des musées du Vatican ainsi que l’historien de l’art, Francesco Leone.

« Quelques années auparavant, ma défunte sœur, Daniela, qui était alors directrice du Musée juif, avait déjà envisagé une exposition sur la menorah à Rome, et l’idée a été reçue avec enthousiasme par les musées du Vatican », dit Castro.

L’exposition affichera plus de 130 pièces divisées en trois sections.

L’histoire de la menorah du Premier Temple à l’époque où elle était perdue sera consacrée lors de cette exposition; Une seconde à son mythe et la signification culturelle et religieuse de son symbole au début du XXe siècle; Et un troisième explorera le sujet au cours du siècle dernier, à la fois dans sa reproduction artistique et en tant que symbole choisi de l’État d’Israël.

« Nous sommes très heureux de la réponse que nous avons reçue des musées nationaux et internationaux », a déclaré Di Castro, soulignant les importants prêts que l’exposition a reçus d’institutions telles que le Louvre, la Galerie nationale de Londres, le Musée d’Israël, le Musée Kunsthistorisches à Vienne , et le Kupferstichkabinett à Berlin.

Bien sûr, les œuvres d’art les plus renommées représentant la menorah restent exposées en permanence à Rome sur l’Arc de Titus. Construit en 81 CE pour célébrer la victoire de l’empereur Titus dans la guerre juive de 66-74, le monument présente un bas-relief dépeignant une procession avec les restes du Temple, y compris le candélabre.

Pendant près de deux millénaires, les juifs de Rome ont regardé l’arche comme un symbole de catastrophe, une mémoire sculptée en pierre qui incarne la perte d’indépendance et l’exil. Parmi les juifs locaux, il est d’usage d’éviter de marcher dans l’arc car on croit que certains de leurs ancêtres ont été forcés de le faire après la destruction du Temple à Jérusalem.

Lorsque l’État d’Israël a déclaré l’indépendance, c’est au pied de l’Arc de Titus à Rome que la communauté juive a choisi de se réunir pour marquer la fin de l’exil et accueillir une nouvelle ère de liberté. Pour célébrer, ils ont traversé le monument dans la direction opposée de leurs ancêtres vaincus.

Ironiquement, le jury est toujours sur la question de savoir si la menorah originale ressemblait à celle décrite sur l’arche. La base octogonale est généralement considérée comme une interprétation libre par l’ancien artiste romain puisqu’elle comporte des animaux mythologiques étrangers à la tradition juive. De plus, il y a eu un désaccord de longue date entre les savants juifs quant à savoir si les branches de la menorah étaient en effet courbées, comme elles apparaissent sur l’arc, ou directement.

Quoi qu’il en soit, la menorah est un symbole de l’identité juive, reproduite sur des pièces de monnaie, des pierres tombales, des livres et des œuvres d’art de l’Antiquité à la modernité. De même, à partir du Moyen Âge, de nombreux artistes chrétiens l’ont également présenté dans leurs œuvres d’art, ce qui est également exploré dans l’exposition.

« Nous nous demandons souvent comment faire avancer le dialogue inter-religieux. Cette exposition pourrait très bien représenter une nouvelle perspective sur l’idée « , conclut Di Segni.