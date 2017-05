La nouvelle charte du Hamas reconnaît le droit d’Israël au suicide

En proclamant «Au nom d’Allah, le plus miséricordieu, le «mouvement de résistance islamique»,le groupe terroriste Hamas, a publié lundi une nouvelle version de sa charte intitulée « Un document sur les principes et les politiques générales », célébré comme un appel à un compromis et à une réconciliation.

En effet, il semble que le Hamas ait adopté un peu la pensée de l’école de paix de Yasser Arafat et l’harmonie de style salami – à savoir, prendre ce que vous pouvez des Juifs d’aujourd’hui, reporter les plans pour les anéantir jusqu’à ce que vous soyez dans la meilleure position pour le faire.

Selon le point 18 de la nouvelle charte, «les éléments suivants sont considérés comme nulles: la Déclaration de Balfour, le Document de mandat britannique, la Résolution de la partition de la Palestine des Nations Unies et les résolutions et mesures qui en découlent ou qui sont similaires à celles-ci.

La création d’«Israël» est entièrement illégale et contrevient aux droits inaliénables du peuple palestinien et va à l’encontre de leur volonté et de la volonté de la [nation arabe]; Elle viole également les droits de l’homme garantis par les conventions internationales, dont le plus important est le droit à l’autodétermination « .

Mais aussi: « Le Hamas croit qu’aucune partie de la terre de Palestine ne sera compromise ou concédée, indépendamment des causes, des circonstances et des pressions et peu importe la durée de « l’occupation ». Le Hamas rejette toute alternative à la libération complète de la Palestine, de la rivière à la mer « .

Les principes fondamentaux sont toujours très en place. « Cependant, » poursuit la charte « , sans compromettre son rejet de l’entité sioniste et sans renoncer à aucun droit palestinien, le Hamas envisage la création d’un Etat palestinien pleinement souverain et indépendant, avec Jérusalem comme capitale, selon le 4 Juin 1967, avec le retour des réfugiés et les déplacés dans leurs maisons d’où ils ont été expulsés, pour être une formule de consensus national « .

Ébouler de générosité. Mais attendez-vous, de sorte que vous venez à la conclusion erronée que la reconnaissance tacite du Hamas de la vie juive à l’intérieur de la ligne verte signifie que le groupe adopte les Accords d’Oslo, et pourtant la charte précise:

« Le Hamas affirme que les Accords d’Oslo et leurs agenda contreviennent aux règles du droit international dans la mesure où ils génèrent des engagements qui violent les droits inaliénables du peuple palestinien. Par conséquent, le Mouvement rejette ces accords et tout ce qui en découle, tels que les obligations préjudiciables aux intérêts de notre population, en particulier la coordination de la sécurité (collaboration – [sic.]) « .

Ainsi, quels que soient les accords antérieurs signés avec Israël, avec l’ennemi du Hamas, et l’Autorité palestinienne, sont également nulles et non avenues.

En conclusion: «Le Hamas se félicite des positions des États, des organisations et des institutions qui soutiennent les droits du peuple palestinien. Il salue les peuples libres du monde qui soutiennent la cause palestinienne. En même temps, elle dénonce le soutien accordé par un parti à l’entité sioniste ou les tentatives de dissimuler ses crimes et ses agressions contre les Palestiniens et appelle à la poursuite des criminels de guerre sionistes « .

Alors, pourquoi il n y a toujours pas de paix ?

