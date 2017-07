La mort de Simone Veil relance le débat sur la loi de l’avortement….mais surtout l’antisémitisme

Depuis la mort de Simone Veil, la loi Veil sur l’avortement fait de nouveau débat sur les réseaux sociaux, entre ceux qui souhaitent à cette rescapée, de découvrir « l’enfer », (Véritable défenseur du foetus ou antisémitisme caché ? ) et ceux qui veulent ne pas oublier son histoire, son identité Juive et son soutien pour Israel.

Peut-on être une personne respectée et honorée au nom d’une loi qui a été promulguée pour cesser les grossesses entraînant la mort d’un fœtus, qui n’a rien demandé ? Une même loi qui n’est pas permise selon la loi juive* ?

Peut on se permettre de juger une femme comme Simone Veil qui a connu la Shoah et la haine gratuite de l’Europe sous l’empire Nazi ?

Mais n’est ce pas aussi, le bon moment pour cracher son antisémitisme, en se faisant passer pour une fervente anti-IVG, vous risquez d’en rencontrer plus d’un dans ce cas sur les réseaux sociaux !

Comme cet article sur le site « democratieparticipative.biz » avec le titre à propos de la mort de Simone Veil : « L’immonde avorteuse de millions d’enfants blancs a enfin décidé de crever »

Revenons à Simone Veil, et sa riche carrière qui l’a notamment conduite à occuper les postes de première présidente du Parlement européen, de 1979 à 1982, ou de membre du Conseil constitutionnel, de 1998 à 2007.

Simone Veil a été ministre de la Santé, portefeuille qu’elle a détenu à deux reprises, de 1974 à 1979 et de 1993 à 1995, qu’elle restera avant tout dans la mémoire collective. Et notamment pour un discours : celui introduisant devant l’Assemblée nationale le débat sur la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse, le 26 novembre 1974.

«Monsieur le président, mesdames, messieurs, si j’interviens aujourd’hui à cette tribune, ministre de la Santé, femme et non-parlementaire, pour proposer aux élus de la nation une profonde modification de la législation sur l’avortement, croyez bien que c’est avec un profond sentiment d’humilité devant la difficulté du problème, comme devant l’ampleur des résonances qu’il suscite au plus intime de chacun des Français et des Françaises, et en pleine conscience de la gravité des responsabilités que nous allons assumer ensemble», lance ce jour-là cette magistrate qui, six mois plus tôt, était encore secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature….

…. Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c’est bien qu’ils s’y sentent contraints; en opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu’ils ne peuvent méconnaître. Parce qu’en face d’une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu’en refusant leur conseil et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l’angoisse d’un acte perpétré dans les pires conditions, qui risque de la laisser mutilée à jamais. Ils savent que la même femme, si elle a de l’argent, si elle sait s’informer, se rendra dans un pays voisin ou même France dans certaines cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300.000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames….

….Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme –je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes: aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. […] Parmi ceux qui combattent aujourd’hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui [se sont préoccupés d’aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu’ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l’appui moral dont elles avaient grand besoin ? »