La mère de Dor Karsenti tuée avec ses enfants : « Il a planifié l’assassinat. Je suis sûr. »

La mère de Dor Karsenti s’est exprimée auprès de son mari, concernant le meurtre atroce de sa fille et ses petits enfants et a dit que cet assassinat avait été prévu .

Les parents de Dor ( la mère tuée) ont reçu chez eux la jeune famille, ce vendredi soir, et apres leur départ, elle affirme que le mari, les a tué.

« Il a planifié l’assassinat. Je suis sûr. » a dit Ravit Karsenti, la mère de Dor Karsenti qui a été assassinée par son mari , avec leurs deux enfants, Benjamin et Joseph et leur jeune voisin, Nachman.

« Avant qu’ils ne quittent la maison, ce vendredi, il a présenté ses excuses, et a attendu qu’ils soient revenus de la maison et a effectué le massacre. »

L’enterrement de Dor aura lieu ce soir à 18h00 à Migdal.

L’arrestation du père a été prolongé de 11 jours. Le tribunal l’a envoyé pour une observation psychiatrique. La mère prétend qu’il était sain d’ esprit: «Il savait exactement ce qu’il faisait… Elle a tout fait pour lui, il n’y avait rien pour justifier ce qui est arrivé…. »

Elle continue:… « Nous avons eu un grand désastre indicible. Il a pris ma fille et mes deux petits-enfants et les a tous tué, les a massacré, j’étais si fière de ma fille qui s’est consacrée pour ses enfants …elle se souciait de son mari, comme elle a toujours appelé «mon tsadik, et garder les enfants du matin au soir pour lui permettre d’étudier la Thora » .

« Il a planifié l’assassinat, je suis sûr à un million pour cent », a poursuivi la mère. « Il était assis avec moi à la table et s’excusa et m’a dit « désolé si je vous ai offensé, je suis désolé si j’ai fait de la calomnie, ainsi qu’avec d’autres dans la communauté », puis il est partit et a effectué le massacre avec lequel je vis. Mes petits-enfants sont mes yeux , ils ont été poignardés, ma fille gisant sur le sol. Et ce pauvre enfant sans aucun lien avec la famille. Nous avons vu les morts sur le sol. Quand Ethan ( le grand père) est rentré, il a vu une fenêtre ouverte. Il l’a appelé «Dor, Dor et personne ne répondait et quand il est entré, ce qu’il a vu était indescriptible. »

La mère de Dor demande à tout Israel de venir aux funérailles. « Il a pris mes fleurs. Je demande à tout le peuple d’Israël de venir à l’enterrement et de voir quels trésors il nous a emmenés. »

Le jeune voisin Nathan, 10 ans, qui est aussi le frère de Nahman qui a été tué dans cette même maison, a été blessé dans l’attaque et a été libéré de l’hôpital Rambam après avoir subi une intervention chirurgicale .

Hier, il a parlé de ce qui était arrivé:. « Je me suis couché et j’ai fait semblant que j’étais mort avant de quitter la maison, puis il a couru hors de la fenêtre. Je savais qu’il avait tué mon frère », a dit le petit garçon .

