La marque « De Dietrich » met en vente un four utilisable le Shabath, certifié par le Grand Rabbinat de Paris ?

La marque d’électroménager De Dietrich propose aux familles juives pratiquantes un four doté d’une fonction spéciale « Shabbat » .

Pour rappel, le Shabath, il est interdit d’utiliser le four à gaz ou tout ce qui est lié à l’électricité, car il n’est pas permit en ce jour de repos d’utiliser le feu et l’électricité afin de préserver ce jour saint et de se concentrer à un peu de spiritualité loin de la matérialité de la semaine.

Mais cette « matérialité » nous colle à la peau, et toujours selon la marque De Dietrich, le Grand Rabbinat de Paris aurait certifié ce four « cacher pour le Shabath ».

» Ce four peut fonctionner en complète autonomie pendant 24 heures afin de respecter les impératifs de la religion juive le jour traditionnel de Shabbat, et aujourd’hui, il arrive en France. Il serait selon la marque déjà commercialisé en Israël et certifié par le Grand Rabbinat de Paris » selon la marque.

Le four est doté de l’activation d’un mode particulier, et peut fonctionner en complète autonomie pendant 24 heures :

« Un flux d’électricité maintient la cavité du four à une température de 90°C, sans avoir recours au thermostat pour cuire et chauffer toutes vos préparations », explique la marque d’électroménager. « La lumière reste en marche et la température constante à 90°C. »

Ce qui semble étrange est que le le four en général qui peut fonctionner en mode « normal » en semaine, reste le Shabath « Moksé », cela veut dire un objet interdit au toucher.

« Moksé » représente tout ce qui est interdit d’utiliser le Shabath ne peut être touché, comme des pièces d’argents, des téléphones, une télévision, un four, un micro onde, une machine à laver ….

De plus, il est interdit de faire cuire le Shabath même sur une plata de Shabath ( plaque de Shabath chauffante) , la « plata de Shabath » doit avoir juste la fonction de chauffer un plat déjà cuit. Le four de Shabath propose lui de cuire les aliments, ce qui semble contraire à la loi juive ?

Ce four encastrable, en acier inox de la classe énergétique B est vendu au prix de 699€.

Il semble que Dietrich n’est pas la seule marque à vendre ce type de produit, car Miele propose aussi cette fonction de « Shabath », mais pour aucun d’entre eux nous avons trouver la certification écrite du Beth Din.

Selon Darty, ce four a obtenu la certification Casher par l’autorité religieuse : » le Beth Din de Paris, représenté par le rabbin Rabbi Jermiya M. Kohen ».

Par prudence, il est important avant d’acheter un tel produit de demander à un Dayan de la ville où vous habitez ( Posek Halah’a) .