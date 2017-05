La Maison Blanche clarifie la position sur le mur du Kottel suite à une déclaration controversée

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré vendredi soir que les commentaires d’un fonctionnaire de l’administration Trump plus tôt dans la journée sur le statut du mur occidental dans la vieille ville de Jérusalem n’étaient pas autorisés.

Selon un rapport diffusé lundi par les nouvelles de télévision Channel 2 d’Israël , les organisateurs israéliens responsables de la construction de l’itinéraire pour le président américain Donald Trump ont été énormément racontés par un «haut responsable de l’administration américaine» que le mur de l’Ouest n’est «pas sur votre territoire» mais en Cisjordanie « .

La déclaration aurait été faite par des diplomates du consulat américain à Jérusalem.

Mais la remarque clairement polarisée n’a pas été vérifiée par un porte-parole de la Maison Blanche, qui a déclaré : « Ce n’est pas la position de cette administration ».

Le mur occidental, également connu en hébreu en tant que Kottel, est le mur de soutènement du deuxième Temple juif qui se trouvait dans l’ancienne Jérusalem. C’est l’un des sites les plus saints du judaïsme, l’autre étant le Mont du Temple voisin, le site où les premiers et les deuxièmes temples du Saint-Siège se sont tenus pour la première fois et l’emplacement des Temples saints.

Les musulmans ont construit le Dôme du Rocher et la Mosquée Al Aqsa dans le complexe du Mont du Temple, des siècles après la destruction du Second Temple, après avoir pris Jérusalem.

Le président Trump sera en Israël pour une visite de deux jours du 22 au 23 mai, période pendant laquelle Israël célébrera la réunification de son ancienne capitale éternelle, Jérusalem.