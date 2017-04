La guerre s’intensifie entre le Hamas et le Fatah : Mahmoud al-Zaha accuse Abbas de crimes contre l’humanité

Mahmoud al-Zahar, co-fondateur du Hamas et membre de la direction du Hamas dans la bande de Gaza, s’est exprimé samedi soir, lors d’une assemblée du Hamas à Gaza concernant l’Autorité palestinienne et son président Mahmoud Abbas et affirmé qu’il est en train de commettre des crimes contre l’humanité avec sa décision récente dans la bande de Gaza.

Jeudi, l’Autorité palestinienne a annoncé qu’elle n’allait plus payer Israël pour l’électricité qu’elle fournit à la bande de Gaza, afin d’augmenter la souffrance des habitants de la région.

Israël fournit à Gaza avec environ 30% de son électricité à travers les lignes, à un coût d’environ 11 millions de $ par mois, qu’Israël retire des taxes qu’elle perçoit au nom de l’Autorité palestinienne.

Al-Zahar a déclaré que si l’AP veux éteindre les lumières dans les hôpitaux de Gaza et les écoles, « Allah éteindra la lumière dans leurs yeux et va débrancher l’électricité de leur cœur.

« Nous ne vendrons pas notre foi pour une facture d’électricité, » a promis Al-Zahar, ce qui confirme que le Hamas préférerait voir les Arabes de Gaza mourir en raison de l’absence de service électrique dans les hôpitaux et autres que d’envisager d’accepter les consignes de l’AP dans la bande de Gaza.

En Juin 2007, après de violents combats, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza. La bataille de Gaza a été un point culminant dans le conflit Fatah-Hamas, centré sur la lutte pour le pouvoir, après que le Fatah a perdu les élections législatives de 2006.

Les terroristes du Hamas ont pris le contrôle de la bande de Gaza et ont enlevé certains des responsables du Fatah, les jetant du haut des toits de Gaza . Au moins 118 personnes ont été tuées et plus de 550 blessés au cours des combats.

N'oubliez pas de commander votre drapeau d’Israël pour

Yom Haatsmaout

(selon les dimensions de votre choix) !