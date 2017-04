La gréve de la faim mais pas la gréve de l’amour ! Israel permet à un prisonnier gay la visite conjugale de son conjoint.

Si les prisonniers palestiniens ont décidé de faire la gréve de la faim, d’autres ont décidé de ne pas opter pour la gréve de l’amour en cellule !

Après une longue lutte ,un couple homosexuel a été autorisé à rester seul, ce qui est normalement autorisé pour les couples hétérosexuels.

Ce dimanche, le Service pénitentiaire d’Israël a permis à ce couple d’hommes de maintenir des visites conjugales en prison. Après une longue bataille juridique dans la prison Gilboa, le détenu, est resté seul avec son conjoint.

Le prisonnier a adressé une pétition aux autorités de la Cour de district de Be’er Sheva pour statuer en sa faveur. Cependant, il a fallu une autre année avant d’approuver la visite.

Le prisonnier a été reconnu coupable dans une affaire de négociation de plaidoyer et poursuivi pour des infractions et fabrication de preuves, donnant des renseignements faux, entrave à la justice, destruction de preuves et fraude, et donner à la police de fausses informations qui ont conduit à des accusations vaines suite à un meurtre dans un bar gay de Tel Aviv. Il a été condamné à cinq ans de prison et cinq mois. (Le prisonnier n’est pas palestinien)

