La fille de Daphna : « Le couteau est resté coincé dans le corps de Maman et il n’a pas réussi à me tuer! »

Les voisins de Dafna Meir (Meyer), qui a été brutalement poignardée à mort à son domicile de Otniel, ce dimanche soir, affirment qu’un travailleur arabe palestinien de la construction et employé dans un site voisin est responsable de son assassinat.

Selon la famille qui vit près de cette famille, l’un des travailleurs s’est attardé à la fin de la journée de travail, puis a reconnu la mère de six enfants, et l’a attaquée.

Une enquête sur l’incident a révélé que Daphna a ouvert sa porte d’entrée au terroriste tandis que trois de ses enfants étaient à l’intérieur.

Le terroriste la poignardée et un lutte a commencé au cours de laquelle elle a tenté de fermer la porte plusieurs fois avant de réussir puis le terroriste a ensuite fui la scène.

Les médecins du Magen David Adom qui ont été appelés sur les lieux ont déclaré sa mort après plusieurs tentatives de réanimation échouées.

Renana, sa fille de 17 ans a décrit les détails de l’événement horrible à un ami proche de la famille: «J’ai vu le terroriste poignarder ma mère. Elle a lutté de toutes ses forces pour ne pas le faire entrer dans la maison et nous faire du mal ».

« A un moment, le couteau est resté coincé et le terroriste ne pouvait pas le retirer. Nos yeux se rencontrèrent. Il me regarda, et moi vers lui. Il a continué à essayer de sortir le couteau et il était clair pour moi qu’il voulait venir me poignarder aussi. »

Un ami de la famille a ajouté: « Renana hurlait au terroriste et quand il n’a pas pu récupérer le couteau coincé, il s’est encouru loin. Elle a continué à crier et l’a vu fuir vers la sortie de la ville ».

Le terroriste n’a pas encore été capturé et les forces de sécurité continuer de le rechercher.

Dafna Meir (Meyer) a été inhumée lundi matin dans le cimetière de Jérusalem. Elle laisse dans le deuil son mari, Nathan, et ses six enfants: Renana (17 ans), Akiva (15 ans), Noa (11 ans), Ahava (10 ans), et deux enfants adoptifs Yair (6 ans) et Yaniv (4 ans).