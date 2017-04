La filiale de Carrefour vend sur son site la tenue d’enfant déporté pour 30 €

L’argent n’a pas d’odeur, c’est ce que le site Rue du Commerce, qui est aussi la filiale du groupe Carrefour, a démontré depuis l’exposition d’un costume pour enfant nommé : Le costume d’enfant déporté, avec badge d’identification.

Le lendemain de Yom Ha’Shoah ne semble pas être une lecon pour les autres, et montre que le fantasme et les fantômes de l’Allemagne nazie et la France pétainiste sont encore présents.

Selon la description de l’article : « la tenue d’enfant déporté, deuxième guerre mondiale » comprend un « veste, pantalon, fausse chemise, sac, chapeau » et, ce qui fait sans doute le plus froid dans le dos, son « badge d’identification ».

Carrefour vient de perdre de nombreux clients pour 30 euros…

Juste honteux et intolérable au nom des victimes de la Shoah dont les enfants et les bébés n’ont pas été épargnés par la même haine que ce site de commerce vient de nous démontrer.

Le produit a été supprimé mais le mal est fait.

