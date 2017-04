La faction Haredi du Likoud va commémorer le souvenir des soldats Haredi tombés pour le pays à Bné Brak

La faction Haredi du parti Likud tiendra une cérémonie commémorative spéciale ce lundi sur Yom HaZikaron, le Jour commémoratif des soldats Haredim tués dans les guerres israéliennes.

C’est la deuxième année que les membres de la faction du Likoud Haredi organisent la cérémonie, au cimetière de Ponevezh à Bnei Brak, où un certain nombre de soldats Haredi tombés sont enterrés. L’année dernière, la cérémonie a été interrompue par les extrémistes Haredi qui ont tenté d’empêcher cette commémoration et ont réussi à chasser de nombreux participants.

Cette année, la cérémonie sera suivie par le ministre du Likoud, Ayoub Kara, président de la faction Haredi du Likoud, Yaakov Vider, des représentants du Rabbinat militaire des FDI, des soldats des FDI, des vétérans blessés et des familles endeuillées.

L’organisation sioniste Im Tirtzu a également annoncé son intention d’assister à la cérémonie. Elle représente un véritable pont entre les différentes factions de la société israélienne.

L’organisateur Vider a souligné l’importance de l’événement, « en particulier lorsqu’il existe une vague d’incitation anti-IDF et de violence de la part des extrémistes au sein du secteur Haredi, il est de plus en plus important de se rappeler que les soldats Haredi qui ont donné leur vie se battent pour Israël ».

« Je suis reconnaissant au gouvernement israélien et à Im Tirtzu pour leur aide », a poursuivi Vider, et demande au public israélien d’assister à la cérémonie et d’honorer le souvenir de nos saints frères qui se sont battus pour Israël ».

Matan Peleg, PDG du mouvement Im Tirtzu, qui est l’un des principaux défenseurs de l’intégration de toutes les factions de la société israélienne dans les FDI, a déclaré : « Nous saluons les braves soldats Haredi des FDI et nous nous souviendrons ensemble de ceux qui ont donné leur vie et qui se sont battus pour notre pays. Ces soldats représentent l’essence même de l’unité et constituent un bon exemple de ce que cela signifie d’être un érudit et un guerrier ».

La cérémonie aura lieu à 15h30, ce lundi 1er mai au cimetière de Ponevezh à Bnei Brak.

