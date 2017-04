La Corée du Nord menace Israël après que Liberman a nommé ce pays d’ «d’extrémiste fou»

Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Liberman (Yisrael Beiteinu), s’est exprimé sur la Corée du Nord concernant le risque d’une confrontation nucléaire avec les Etats Unis et ses implications directes contre Israël.

« Kim Jong-un est un allié d’Assad et fait partie d’un groupe extrémiste fou […] comme l’Iran, la Syrie et le Hezbollah « .

Suite à cette déclaration, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a émis une réponse affirmant que le comportement de Liberman était » imprudent, [s] sordide et méchant « et constituait ainsi un « grave défi À la RPDC. »

Liberman a parlé à Walla et a suggéré qu’Israël pourrait se trouver dans la ligne de tir entre les États-Unis et la Corée du Nord, si les deux puissances s’engagent dans une confrontation militaire.

La Corée du Nord a alors appelé Israël le «seul possesseur illégal d’armes nucléaires au Moyen-Orient sous le patronage des États-Unis» et, d’autre part, le «stratège cynique» de Liberman destiné à attirer l’attention de la RPDC sur l’occupation «des territoires arabes» et les « crimes contre l’humanité. »

La déclaration a ajouté que la Corée du Nord «appuie pleinement la lutte du peuple palestinien» vers «l’établissement d’un État indépendant avec Kuds (Jérusalem) comme capitale».

En outre, les Nord-Coréens ont menacé: «C’est la volonté et l’esprit inébranlable du personnel de sécurité et du peuple de la RPDC de donner un châtiment impitoyable et mille fois plus puissant à quiconque ose nuire à la dignité de son leadership suprême».

La Corée du Nord a probablement aidé la Syrie à construire un réacteur nucléaire, qui a ensuite été détruit par Israël en 2007.

En Janvier 2015, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait déjà déclaré, lors d’une visite d’Etat au Japon, que la RPDC est une « dictature impitoyable et radicale, » et la Corée du Nord a dit que c’était « une insulte impardonnable. »

