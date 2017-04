La construction du mythe palestinien : « Barghouti a annoncé : Je veux mourir en martyr »

Des membres du forum « Anaconda », selon les médias arabes locaux, ainsi que des étrangers, parlent de la mauvaise santé du terroriste et prisonnier arabe en gréve de la faim, Marwan Barghouti…

Selon des rapports récents, il aurait une forte baisse de la pression artérielle et du sucre dans le sang depuis ces derniers jours dans le centre de détention de Kishon appelé « Jalama ».

Selon divers rapports, « il y a eu une grave détérioration de la santé de l’état du prisonnier. Selon les rapports qui sortent de prison, le commandant du centre de détention a évacué Barghouti pour un traitement médical, mais ce dernier a refusé.

Selon une mise a jour du « Club des prisonniers » ou le Comité chargé de l’organisme responsable des prisonniers et (prisonniers) libérés), les autorités pénitentiaires ont demandé au prisonnier Nasser Abu Hamid de persuader Barghouti d’être évacué pour un traitement médical, et il a refusé et a dit que si la vie de Barghouti stoppe il sera considéré « comme un martyr. » Suite au refus de l’aide d’Abu Hamid, il a été transféré à la prison « Eshel » dans le Néguev.

Ces réseaux arabes font référence à une déclaration de Barghouti où il a dit :.. « Je veux mourir en martyr »

On ne sait pas si cette déclaration a été faite ou pas mais, elle a déjà fait un effet négatif dans la rue arabe, du pays mais aussi à l’étranger. Les réseaux arabes tels que Al Jazeera et Almiadin ont publié abondamment à ce sujet en aggravant la situation et en annonçant que le nombre de grévistes se monte à 1500 prisonniers.

Le Fatah n’a pas tardé à répondre par un message émis par le porte-parole de mouvement et a déclaré que « l’occupation est entièrement responsable de la vie du prisonnier », et que le mouvement est destiné à faire appel à la pression internationale sur Israël pour se conformer aux exigences des prisonniers et agir « conformément aux conventions internationales. »

Les médias arabes ont mobilisé la grève des prisonniers, de sorte que les autres qui ont refusé de faire cette grève sont obligés aujourd’hui de surfer sur la vague, et il semble que la santé de Barghouti, bonne ou pas a une grande influence sur l’humeur des arabes.

Dans tous les cas, la citation de Barghouti comme prêt à mourir pour « la lutte héroïque des prisonniers », est déjà entré dans le panthéon des citations du mythe palestinien.

