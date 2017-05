La communauté Juive perd une femme d’exception : Rivka Christine Yaltonsky ZL

La communauté Juive de France et aussi d’Israël est en deuil. Ce 11 mai, Rivka Christine Yaltonsky nous a quitté, après une longue maladie qu’elle a combattu avec courage. Elle laisse derrière elle ses enfants et petits enfants, mais aussi la communauté juive de France pour qui elle a donné toutes ses forces avec une grande discrétion et humilité.

Rivka Christine Yaltonsky a écrit sur notre site Alyaexpress-News, et soutenu l’association la Roulotte du Hayal, elle était aussi une personne de l’ombre dans de nombreuses organisations juives en France comme la coordinatrice de la Fédération des Juifs Noirs présidé par Guershon Nedwa.

Elle a organisé les manifestations pour Ilan Halimi ZAL avec courage et détermination malgré les embûches.

Toute l’équipe d’Alyaexpress-News présente à toute sa famille, ses enfants, et petits enfants, toutes nos condoléances. Notre douleur est forte, et nous n’oublierons jamais cette femme d’exception, ce diamant qui brillera éternellement.