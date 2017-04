La chanteuse arabe israélienne Nasrin Kadri chantera en hommage aux soldats de Tsahal tombés au combat

L’artiste musulmane et israélienne Nasrin Kadri chantera lors de la prochaine cérémonie d’hommage de Yom Hazikaron aux soldats tombés au combat d’Israël, le 24 Avril.

Cette chanteuse populaire dans le pays, représente l’une des figures de la coexistence judéo-arabe. Avec son ami, également chanteur Dudu Tasa, elle a fait une tournée américaine récente où elle met en scène un festival avec le célèbre groupe Radiohead.

Nasrin Kadri a reçu une invitation des organisateurs de Yom Hazikaron à participer avec Avner Gadsi. Enthousiasmée, dit-elle dans une interview accordée au journal Yediot Aharonot:

3Nous sommes nés dans une réalité qui n’est pas normale, et même affolante. Je veux aider et rendre cette vie plus simple, plus positive. Pour moi, être sur scène est une confirmation que cela est possible. Mon message est la paix, et non le racisme et la violence ».

