La cause du terrorisme palestinien en Israel selon Netanyaou : « Plus tu tues, plus tu es payé »

Le premier ministre s’est exprimé sur Fox News concernant le financement du terrorisme aux palestiniens de par le monde :

« Plus tu tues, plus tu es payé. Plus d’1 milliard de dollars aurait été donné aux terroristes par le biais de l’Autorité palestinienne dirigée par le président Mahmoud Abbas, et non par le Hamas.

Je pense que la première épreuve pour la paix est de dire aux Palestiniens, ‘hé, vous voulez la paix ? Prouvez-le. Luttez contre le terrorisme, arrêtez de récompenser le terrorisme, arrêtez de payer ces terroristes.

Par ailleurs, il est vital de cesser l’endoctrinement des plus jeunes qui vise à haïr Israël et à ne pas reconnaître l’État juif. »

Retrouvez l’intégralité de son interview avec Sean Hannity sur Fox News :

