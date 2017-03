L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, demande une enquête sur la relation entre le Hamas et l’UNRWA

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Danny Danon, a envoyé une lettre ces derniers jours concernant l’UNRWA et ses pays donateurs, dans laquelle il appelle à explorer les relations du Hamas et de l’ UNRWA suite à l’élection du président du Syndicat du travail, Soheil al-Hindi et Mohammed El Jem, un ingénieur travaillant dans le département d’ingénierie de l’UNRWA, qui a eu aussi des liens avec la Direction politique du Hamas dans la bande de Gaza.

Danon a écrit aux ambassadeurs : « Il faut mettre un terme une fois pour toutes à cette situation absurde dans laquelle les travailleurs de l’UNRWA, qui sont censés œuvrer à l’aide humanitaire, utilisent leur organisation pour travailler avec des terroristes qui veulent la destruction d’Israël. Ces cas sont une preuve supplémentaire de l’exploitation cynique des fonds d’aide pour financer le terrorisme. »

Il a ajouté : « Ce n’est pas la première fois que nous divulguons ce défaut ; nous avons prouvé que les institutions étaient utilisées pour inciter à des activités anti-israéliennes. Le fait que l’organisation syndicale ait connu des activistes du Hamas depuis si longtemps jette une ombre lourde sur les employés de l’organisation et soulève de sérieuses questions sur ce qui se passe à l’ UNRWA. »

« Il faut enquêter sur la conduite de l’organisation qui a permis cette situation et prendre des mesures immédiates visant à prévenir la répétition de tels incidents dangereux », a déclaré l’ambassadeur israélien.