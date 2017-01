La Knesset rejette le projet de loi de la gauche et de l’opposition de remplacer l’actuel premier ministre Netanyahu

Avec 47 voix contre 32 , le plénum de la Knesset a rejeté à la lecture préliminaire un projet de loi présenté par la député Merav Michaeli (camps sioniste! 🙂 ) pour obliger « tous les gouvernements assis à nommer un remplaçant pour le premier ministre qui est à la barre,suite à une affaire de justice concernant le premier ministre qui est devenu incapable de remplir ses fonctions« .

« Le projet de loi de l’opposition a été présenté dans un contexte d’attentes par la police d’Israël qui recommandera bientôt la poursuite de l’Etat d’ouvrir des procédures pénales contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu ».

La loi actuelle donne la permission au premier ministre de nommer un remplaçant, mais on ne peut pas lui imposer de le faire. L’auteur du projet de loi suggère que « cela crée une situation dans laquelle, le premier ministre est devenu incapable d’exercer ses fonctions, à Dieu ne plaise, le pays pourrait éprouver une détresse gouvernementale. »

Le projet de loi a ensuite rappelé que le 27 décembre 2013, le Premier ministre Netanyahu a été transporté à l’hôpital,puis libéré deux heures plus tard, et pendant ce temps il n’y avait personne de spécifique en charge du gouvernement.

D’autre part, le projet de loi continue, quand en 2006, le Premier ministre Ariel Sharon est tombé dans le coma, il y avait heureusement un substitut, le ministre des Finances, Ehud Olmert, avant qu’il ne tombe dans le coma. Hélas, en 2008 Olmert a été contraint de quitter ses fonctions en disgrâce, mais qui est une toute autre paire de manches.

Les députés des deux côtés étaient péniblement (ou joyeusement) conscient des problèmes juridiques concernant le Premier ministre. Jusqu’à présent Netanyahu et sa femme, Sara, ont été interrogés par les enquêteurs de la police pendant plusieurs heures chacune.

Le Premier ministre Netanyahu est confronté à des allégations dans plusieurs cas, dont deux ont été rendues publiques pour la première foi. La « Case 1000″ et la » Case 2000″ qui sont censément liée, ou le ministre a reçu des cadeaux très chers et les avantages des hommes d’affaires en Israël et à l’étranger, en échange de faveurs politiques.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander