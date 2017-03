La Knesset a approuvé en première lecture la «loi du muezzin. » Les députés arabes: « La guerre est déclarée »

La Knesset a approuvé en première lecture un projet de loi sur la limitation du bruit généré par les institutions religieuses.

Le document est surnommé « la loi du muezzin, » et il est surtout dirigé contre les appels du muezzin du haut des minarets. Le projet de loi proposé par les députés Moti Yogev (Jewish Home) et David Bitanom (Likoud ) imposera une amende de 5000 shekels pour violation du silence par des institutions religieuses de 11 heures du matin jusqu’à 7 heures du matin. La loi a été votée par 55 députés contre 47.

En parallèle au vote a été adopté une deuxième version de la loi, préparé par Robert Ilatov de Yisrael Beiteinu. Il a proposé d’interdire tous les appels bruyants des bâtiments à caractère religieux. Et cette option est passé avec un score de 55 voix contre 48.

La loi Yogev est le résultat d’un compromis avec les partis religieux, et ceux contre une éventuelle interdiction des sirènes, le vendredi pour la communauté juive avant le début du sabbat.

La discussion lors de la session plénière est passée rapidement et a été accompagné par des cris et des accusations de la part des arabes.

Le président du parti de la « Liste unique » Ayman Odeh a crié lors du vote du projet de loi dans la salle de la Knesset, et a été retiré de la salle. Le député arabe Ahmed Tibi a appelé le projet de loi «raciste», et visant à l’humiliation de l’Islam.

« Vous n’avez jamais interféré dans les cérémonies religieuses adoptées par le judaïsme » a dit Tibi parlant du podium en arabe. Vous supprimez ce qui est le plus important dans l’Islam. L’appel « Allahu akbar » est l’appel à la prière, et il ne peut pas causer de dommages. Je vous invite à réfléchir à nouveau et ne pas voter cette loi, du pyromane Netanyahu. »

Dans la même veine , les députés arabes Ayman Odeh, Youssouf Jabarin et Oussama Saadi, sont sortis de la salle après avoir interrompu le député israélien Moti Yogev.

Ce dernier a dit que le projet de loi est purement de nature sociale, et a été conçu après de nombreux appels de citoyens, y compris des arabes. Il a assuré que la loi ne cherche pas à nuire à l’Islam, mais seulement stopper ces appels à la prière pendant la nuit .

Un porte-parole du gouvernement en séance plénière Ze’ev Elkin a dit qu’en Israël e depuis 25 ans, il y a une loi interdisant le bruit des haut-parleurs dans les zones résidentielles, mais à cause des maigres amendes, de quelques centaines de shekels, personne ne remarque.