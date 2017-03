Kippa sur la tête, David Friedman prête serment et devient le nouvel ambassadeur américain en Israël

Friedman, 57 ans, un avocat qui a été l’un des conseillers de Trump sur Israël au cours de la campagne électorale de l’an dernier, a été un ardent défenseur d’Israël et en particulier, en ce qui concerne les constructions en Judée Samarie, et dont il pense ne sont pas un obstacle à la paix.

Friedman, qui est propriétaire d’une maison à Jérusalem, soutient fortement la relocalisation de l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem, et prévoit de vivre dans sa résidence de Jérusalem au lieu de la résidence de l’ambassadeur traditionnel à Herzliya.

Seuls deux démocrates, Sens. Bob Menendez du New Jersey et Joe Manchin de Virginie-Occidentale, ont décidé de rejoindre les républicains et soutenir Friedman.

Plus tôt ce mois-ci, le Comité des relations étrangères du Sénat a approuvé étroitement Friedman lors d’un vote 12-9 qui a également baissé , avec la plupart des démocrates opposés à sa nomination sur son manque d’expérience diplomatique, ainsi que des déclarations controversées qu’il avait fait au sujet des Juifs libéraux aux Etats Unis.

Pourtant, tout au long de son audition de confirmation du Sénat, Friedman avait frappé un ton conciliant, en disant qu’il regrette « l’utilisation de cette langue ». Il a décrit les partisans du groupe de lobby juif de gauche comme « pire que les kapos. » . Par la suite, il a cherché à rassurer les membres du comité en disant qu’il serait plus diplomate dans son rôle d’ambassadeur en Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité Friedman sur sa confirmation, en lui disant qu’il sera « chaleureusement accueilli en tant que représentant du président Trump et comme un ami proche d’Israël. »

Stephen M. Greenberg, président et Malcolm Hoenlein, vice-président exécutif / directeur général de la Conférence des présidents des principales organisations juives américaines, a publié une déclaration disant : « Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec lui, quand il prendra ses fonctions en Israël « .

Le pasteur John Hagee, fondateur et président des Chrétiens Unis pour Israël, a dit qu’il représente plus de 3,3 millions de chrétiens pro-Israéliens,et a appelé Friedman « l’homme choisi pour ce poste extrêmement difficile. »

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes