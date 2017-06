Khamenei: « La guerre du régime sioniste est le devoir de tout musulman »

Le chef suprême iranien a prononcé un discours à Téhéran à l’occasion de la fin du Ramadan en parlant du « problème palestinien » et en disant que ce fut la question la plus importante pour l’islam et a appelé le monde musulman à mener le djihad et utiliser « tous les moyens possibles » pour libérer les « terres occupées ».

Le guide suprême de la République islamique, l’Ayatollah Ali Khamenei prononçait ce discours du matin (lundi) à une mosquée à Téhéran à l’occasion de l’Aïd al-Fitr pour marquer la fin du Ramadan, dans lequel il a dit que « le devoir de guerre contre le régime sioniste est pour tous les musulmans. »

Khamenei, a ajouté que certains musulmans ont échappé à l’obligation de combattre Israël et les a appelé « à mener le djihad de toutes les manières possibles pour libérer les lieux saints musulmans » . Il a ajouté que la question palestinienne est maintenant d’une importance capitale pour le monde islamique.

Commentant la situation générale au Moyen-Orient, Khamenei a déclaré que les ennemis de l’Islam utilisent les excuses de la religion et la géographie pour semer la division et la haine, et a donc invité l’ensemble du monde musulman à s’unir. « Dans l’intérêt de tous les musulmans, il faut éviter l’usage de la force contre l’autre », a-t-il dit.

Pendant ce temps, un rassemblement anti-israélien en Iran a marqué la journée d’Al-Qods, avec un panneau numérique et un compte à rebours de 8411 jours avant la destruction d’Israël. Le comptage [est réalisé pour janvier 2040, selon la promesse de l’ayatollah Khomeiny qui a dit « il n’y aura pas d’Israël après 2040 ».

LE CHANGE DU JOUR

La Boutargue du Soleil en vente sur ISRAEL CHRONO entre 11 et 88 € le kilo