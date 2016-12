Kerry serait il antisémite ? : « Israel ne peut être un Etat à la fois Juif et démocratique »

Il semble que l’acharnement du secrétaire Kerry contre Israel ( et pas forcement la Judée Samarie) prend des proportions de plus en plus gravissime au point de dénigrer la religion juive l’assimilant à la dictature.

« Israël peut être ou un État juif, ou démocratique, mais pas les deux« , une phrase qui a été dite , par Kerry, ce mercredi à Washington, exposant la vision de l’administration du président sortant américain Barack Obama sur le Proche-Orient.

Ajoutant :

« La seule voie possible pour obtenir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens » est d’avoir deux États israélien et palestinien… la résolution adoptée le 24 décembre dernier par le Conseil de sécurité de l’Onu qui appelle Israël à cesser la colonisation des territoires palestiniens vise à préserver la solution à deux États …. Les activités terroristes et les implantations de colonies sont loin de contribuer au processus de paix ».

Avant ce discours frôlant l’antisémitisme, de John Kerry, le futur président Donald Trump a appelé Israël à patienter jusqu’à ce qu’il entre en fonction en janvier 2017 :

« Plus jamais! Le début de la fin était cet accord avec l’Iran. À présent, cette décision de l’Onu! Sois fort Israël, le 20 janvier approche! », a écrit Donald Trump sur Twitter.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander