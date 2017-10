Kerem Navot, un groupe de gauche en Israel publie des photos renseignant les terroristes et mettant en danger la sécurité des israéliens

Le groupe des victimes de la terreur Almagor exige que les services de sécurité fassent quelque chose pour empêcher un groupe de gauche de poster des photos aériennes de villes juives à Yehudah et à Shomron, qui pourraient être utilisées par des terroristes pour mener des attaques terroristes.

Les photos, publiées par un groupe appelé Kerem Navot, montrent, entre autres, les zones où il y a des trous dans les clôtures de sécurité, ainsi que les emplacements précis des écoles, des synagogues et des maisons des hauts fonctionnaires – y compris le domicile du ministre de la Défense Avigdor Liberman, qui habite dans la ville du Gush Etzion à Nokdim.

Il y a des dizaines de ces images postées sur les médias sociaux par Kerem Navot, a déclaré Almagor dans une lettre à Liberman. Une photo montre la ville de Halamish, où ont été assassinés trois membres de la famille Salomon pendant Chabbat dans leur maison en Juillet. Une image montre clairement un trou dans la barrière de sécurité de la ville, ainsi que l’emplacement des postes de contrôle de FDI. D’autres photos d’autres villes montrent des problèmes similaires.

Dans la lettre, Almagor a écrit que « ces images aériennes sont un élément important pour les terroristes qui préparent des attaques terroristes. Les groupes qui publient ces images aident, intentionnellement ou non, les éléments terroristes qui cherchent à constituer un dossier de renseignement qui les aidera à préparer une attaque. Nous voyons ce phénomène comme un danger immédiat pour les habitants de ces endroits où les images montrent aux terroristes comment ils peuvent atteindre les maisons des victimes potentielles, les types de sécurité mis en place dans une ville, l’emplacement des maisons et les points faibles de la défense des maisons et des villes « .

En réponse à cette lettre, le chef de Kerem Navot, militant de gauche de longue date, Dror Etkes, a déclaré à Radio Israël: « A notre connaissance, il existe des autorités officielles en Israël qui décident ce qui constitue un » risque de sécurité « . Personne ne nous a jamais dit que l’affichage de ces images constituait un risque pour la sécurité. Il est inutile d’ajouter qu’en 2017, les images haute résolution de n’importe quel endroit dans le monde sont disponibles à partir de nombreuses sources, facilement accessibles en ligne à n’importe qui. C’est juste une autre tentative par ceux qui construisent illégalement sur des terres volées pour faire taire les critiques qui exposent leurs actions. Ce sont eux qui mettent en danger la sécurité de tous, Juifs et Arabes, avec leurs actions « .