Les Juifs au Venezuela : « Dans un an, tout va exploser »

Depuis la dernière décennie, la situation économique au Venezuela se détériore, ce qui a conduit la communauté juive a diminué de moitié.

« La situation est très difficile, ici, et non seulement, celle des Juifs», explique Moise, ce Juif et Bolivar venus à la capitale Caracas pour rencontrer le grand rabbin de l’Etat lors de la bar-mitsva de son fils.

« Tout est très difficile ici. L’inflation est la plus élevée dans le monde et les magasins sont vides. Il n’y a pas toutes ces choses dont nous avons besoin, comme l’ huile et le riz», dit-il.

Parlant à Channel 2 , il affirme que la communauté juive est la plus importante dans le pays, avec dans le passé plus de 30 mille Juifs et aujourd’hui seulement 15.000.

« Nous pouvons encore partir, mais lentement la porte se ferme, » ajoutant qu’il n’a pas l’intention d’essayer de quitter le pays: « Ceci est ma maison » .

Mais réalisant que la situation dans ce ce pays est gravissime, il ajoute : « C’est une cocotte-minute, et il n’y a pas beaucoup de temps , dans moins d’un an , il y aura une explosion »

Le Venezuela qui aurait pu être un pays riche car il a d’énormes gisements de pétrole, ne l’est pas, car le gouvernement ne transmet pas la richesse à ses citoyens. Étonnamment, le déclin a commencé réellement par le leader charismatique Hugo Chavez.

«Tout a bien commencé, mais au fil du temps, il a adopté le socialisme de Cuba», explique Moise. « Il a adopté le communisme, et tout a changé et s’est détérioré. Maintenant, les gens volent le pays. Il y a de tout , sauf des gens biens et surtout dans le milieu politique « .



Même la mort de Chavez en 2013 n’a pas amélioré la situation, bien au contraire. Avec la montée du président Maduro, qui contrôle le pays aujourd’hui, la situation n’a fait que se détériorer. L’État subi une crise économique qui a conduit à une forte augmentation de l’insécurité alimentaire, la criminalité et l’immigration de la Colombie voisine.

Cependant, Moise qui vit dans la ville de Barkai où il y a une plus petite communauté juive, croit que le Venezuela aura des changements importants et, éventuellement, son état.

Il y a ceux qui se plaignent qu’Israël ne fonctionne plus pour aider la communauté juive dans le pays, comme cela a été fait en Ethiopie ou comme précédemment, pour les communautés juives en Europe orientale.

Moise, cependant, ne se sent pas abandonné : « Il est vrai qu’Israël devrait être une meilleure connexion avec les Juifs, car ce pays peut faire beaucoup de choses avec les Juifs, » admet-il, mais il ne se bloque pas face à la situation du Venezuela : «Je suis un optimiste, donc je suis toujours là», conclut-il.