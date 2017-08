Les juifs sont ils encore la « tête-de-turc » des menus sans porc pour les élèves musulmans ?

Un tribunal français a statué que les écoles devraient fournir une alternative aux déjeuners contenant du porc pour les étudiants musulmans et juifs.

La décision du lundi est venue après qu’une organisation musulmane (et pas juive) ait poursuivi l’autorité locale de Chalon-sur-Saône en Bourgogne, une banlieue de Paris dans le centre-est de la France, contestant sa décision en 2015 d’arrêter de proposer une alternative sans porc dans ses cafétérias scolaires .

La Ligue de défense juridique musulmane (et pas Juive) avait appelé la décision d’arrêter de fournir une alternative de porc « illégal, discriminatoire et une violation de la liberté de conscience et de religion ».

Le juge a déclaré qu’il a rendu la décision parce que, en raison de l’absence d’une alternative, de nombreux enfants musulmans locaux sont allés sans déjeuner, ce qui n’est «pas conforme à l’esprit de la convention internationale sur les droits des enfants» et non «dans l’intérêt» Des enfants « , a déclaré The Guardian. Il a dit que la religion n’était pas une considération.

La leader du parti du Front national français Marine Le Pen a déclaré lors d’une entrevue en 2014 que les options de non-porc pour les étudiants juifs et musulmans ne seront plus offertes dans les menus scolaires dans les 11 villes où le parti du Front national d’extrême-droite de la France a remporté les élections locales.

Pourquoi parler des Juifs quand aucune des organisations de cette communauté ne s’est plaint ? Combien de temps, la communauté juive devra porter sur ses épaules, le manque de courage des gouvernements français qui se sont succédés au lieu d’affirmer que de telles lois ne touchent que les musulmans qui imposent leur religion dans un pays laïc ?