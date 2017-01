Les Juifs du Montana font face aux menaces de la suprématie blanche en se renforçant dans la Thora !

La communauté juive de Whitefish lutte contre l’antisémitisme en renforçant son identité juive et en s’engageant dans une éducation préventive.

Les rabbins juifs orthodoxes ont annoncé mercredi qu’ils allaient s’opposer au harcèlement de la communauté juive de Whitefish par les suprématistes blancs en envoyant des étudiants visiter le camp de concentration d’Auschwitz et en envoyant une Torah à chaque famille juive de l’état.

La délégation des rabbins du Canada et des États-Unis ont présenté au gouverneur du Montana Steve Bullock une copie du texte sacré et l’ont remercié pour avoir défendu les habitants juifs de l’État.

« Nous espérons vous inspirer pour être une source de force dans l’avenir pour la communauté juive et que ces menaces horribles et les mots terribles d’intimidation ne se concrétisent jamais », a déclaré Shmuel Herzfeld, rabbin de la célèbre congrégation Ohev Sholom à Washington .

Allégations antisémites

Whitefish est devenu un point focal pour la colère de la suprématie blanche et les menaces à la fin de l’année dernière après que la mère du leader nationaliste national Richard Spencer a déclaré à un agent immobilier local qu’elle était pressée de vendre sa propriété en ville.

Un site antisémite appelé Daily Stormer a appelé à une tempête Internet contre «les juifs ciblant la mère de Richard Spencer pour le harcèlement et l’extorsion», ce qui a mené à des menaces de mort pour les membres de la communauté juive et un groupe qui favorise la diversité appelée Love Lives Here in the Vallée Flathead.

Le site Web a également essayé d’organiser une marche des suprématistes blancs armés à travers Whitefish le lundi, le jour de souvenir à Martin Luther King Jr. La marche ne s’est jamais matérialisée après des problèmes avec le permis d’événement du groupe, mais une cinquantaine de contre-manifestants se sont présentés et ont défilé à travers la ville.

La délégation de rabbins est arrivée dans le Montana de Washington, DC; Montréal; Sacramento, Californie; Et San Antonio, au Texas. Ils étaient accueillis par des rabbins orthodoxes de Bozeman et Missoula.

Le groupe a dit qu’ils ont recueilli assez d’argent jusqu’à présent pour envoyer 350 Torahs à 1 500 familles juives dans le Montana. Ils prévoient également de recueillir des fonds par l’intermédiaire de leurs congrégations pour envoyer quatre étudiants non juifs de Whitefish au Mémorial et au Musée d’Auschwitz-Birkenau en Pologne. Après le voyage, les étudiants voyagent ensuite dans l’État et racontent aux autres élèves ce qu’ils ont appris.

Plus d’ un million de personnes sont mortes juste dans le camp d’Auschwitz pendant la Shoah.

Bullock a dit en réponse que les gens ne devraient jamais oublier les horreurs d’Auschwitz avec le passage du temps et ils devraient jamais accepter l’intolérance.

« Ce qui s’est passé dans Whitefish, ce n’est pas ce que nous sommes, » a dit Bullock, « Certes, en tant que gouverneur, je vais continuer à souligner, qui nous sommes. »

La délégation a également rencontré des dirigeants législatifs et des représentants du nord-ouest du Montana avant de se rendre à Whitefish pour rencontrer des membres de la communauté juive. L’un de ces législateurs, le Républicain Dave Fern, D-Whitefish, a dit qu’il était juif mais qu’il ne voyait aucune différence entre Whitefish et le reste de la nation – il y a de mauvaises pommes partout.

« Parfois, nous arrivons à l’intersection (où) le discours libre et odieux rencontre la liberté religieuse et la liberté », a déclaré Fern. « Je pense que c’est un défi merveilleux pour notre communauté de se lever. »

