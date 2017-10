Les Juifs du Japon n’ont pas d’autre choix que d’opter pour la contrebande pour pratiquer leur religion

Comme beaucoup de contrebandiers internationaux, celui qui dessert la communauté juive de cette ville portuaire à 300 miles à l’est de Tokyo a caché son visage pour éviter les inspections douanières.

Mais, contrairement à d’autres contrebandiers, celui de Kobe, qui a parlé à JTA le mois dernier sous l’anonymat, ne porte pas d’argent, de drogue ou de contrebande favorisée par ses homologues.

Au lieu de cela, il apporte de la viande kasher et, avant la fête juive de Sukkot, trois des quatre espèces – les plantes que les juifs utilisent à des fins rituelles pendant la fête d’une semaine qui culmine dans la période des fêtes.

« Je ne veux pas le faire, mais c’est le seul moyen de s’assurer que nous ayons ces objets », a déclaré le contrebandier, un grand homme dans la cinquantaine.

Comme la plupart des Juifs qui prient aujourd’hui la synagogue centenaire d’Ohel Shelomoh – la plus ancienne maison de culte juive au Japon – il est arrivé d’Israël il y a plus de 20 ans après son service militaire et a fini par rester et avoir des enfants avec sa femme locale.

Il abrite trois des quatre espèces transportées au cours des services de Sukkot: l’etrog, fruit de citron; le lulav, une loulav d’un palmier dattier; et de la myrte.

Le quatrième, le saule, se développe au Japon naturellement, y compris, juste à l’extérieur d’Ohel Shelomoh. La synagogue a été rénovée et reconstruite en 1970 du sommet du sous-sol où les premiers juifs d’Europe de l’Est priaient à leur arrivée à Kobe au début des années 1900. Il y a des décorations locales et juives, y compris un tapis gris pour la marche à pied, le treillis en bois au style japonais shoji et les drapeaux du Japon et d’Israël de chaque côté de l’arche de la Torah.

La communauté juive japonaise de 1000 personnes est un groupe diversifié d’expatriés – les Israéliens, les Américains et les Français constituent une partie importante – avec des congrégations actives à Tokyo, à Kyoto et à Kobe.

Ils ont tous du mal à obtenir des permis pour apporter des aliments biologiques et des matières organiques au pays en raison de limites strictes à l’importation de plantes et d’animaux, ainsi que des exigences des produits en quarantaine conçues pour limiter la propagation des espèces et des maladies envahissantes.

Mais en plus d’encourager certains Juifs à introduire clandestinement des fruits interdits littéralement et à forcer certains juifs observateurs à adopter un style de vie végétarien, les obstacles créent également une coopération interconfessionnelle entre les communautés conservatrices et orthodoxes qui se produit rarement ailleurs.

Les pénuries dans les quatre espèces signifient qu’au Japon, la communauté juive conservatrice à Tokyo – un groupe affluent de 110 familles qui regroupe de nombreux dirigeants de pays anglophones – reçoit leur produit de Sukkot du rabbin de Tokyo, Binyamin Edery, un adepte du mouvement Chabad- Lubavitch. Et ils achètent de la viande kasher en consortium avec l’émissaire principal du mouvement hassidique au Japon, Rabbi Mendi Sudakevich.

« La population juive ici est si petite que nous devons mettre de côté nos divisions », a déclaré le rabbin de Kobe, Shmuel Vishedsky, un autre émissaire de Chabad et un père de quatre dont la congrégation comprend 100 membres, y compris les conjoints non juifs.

Vishedsky accueille les non juifs d’une manière qui est rare dans les communautés de Chabad et plus coutumier chez les réformistes. Dans un autre mouvement libéral, il permet également aux femmes, juives ou non, de s’asseoir dans la section masculine, tout cela pour s’adapter à ses fidèles.

« Ce qui importe ici au Japon et dans la vie, c’est généralement traiter tout le monde avec respect », a déclaré M. Vishedsky. « Alors c’est ce que nous faisons. »

Moshe Gino, membre de la communauté juive de Kobe qui a grandi en Israël, participe à la synagogue de Vishedsky avec son épouse japonaise, Hanna, et leurs filles jumelles de 8 ans.

« Il était important pour moi qu’elle se convertisse, et c’est devenu important pour elle », a déclaré Gino. Les filles sont nées après avoir choisi d’être Juif par choix.

D’autres, y compris Lior Pasternak, 36 ans, qui a également deux enfants avec sa femme japonaise, vient seuls pour se défendre. Il est arrivé au Japon dans les années 2000, lors de ses voyages apres l’armée israélienne.

« C’est le profil de la plupart des membres de cette communauté », a déclaré Vishedsky au sujet de la congrégation de Kobe. « En revanche, à Tokyo, vous verrez plus d’expatriés américains avec des emplois de haute puissance ».

Pour Simchat Torah, une célébration de la Thora qui vient immédiatement après Sukkot, Vishedsky ouvre les portes de sa synagogue, et accueille le public avec de l’alcool qui dure jusqu’au matin.

« Vous trouverez des gens qui dorment jusqu’à 10 heures dans la synagogue » ou sur la grande terrasse du bâtiment, où Vishedsky et son épouse, Batya, érigent chaque année une grande sukkah, ou cabane temporaire, ouvert à tous.

Cette attitude de bienvenue contribue à attirer les habitants intéressés à la conversion, y compris Igor Iha, un étudiant en neurosciences de l’Université de Kobe qui est né au Brésil à une famille de descendants japonais et venu au Japon il y a quatre ans.

«J’ai regardé le christianisme et l’islam; ça n’a pas de sens « , a-t-il déclaré. « Mais tout au sujet du judaïsme a eu raison. »

Près de la fin de Yom Kippur, Vishedsky visiblement fatigué et assoiffé a accueilli dans la synagogue un groupe de 30 étudiants universitaires qui ont participé à une tournée dans le cadre de leurs études interculturelles. Légèrement peur d’offenser, ils ont demandé au sujet des objets religieux autour d’ eux et je voulais voir une copie du Talmud, un texte central juif qui commande un grand respect dans l’Extrême – Orient.

Après leur départ, Vishedsky regarda avec amusement le contrebandier qui se vantait auprés d’un journaliste et d’autres fidèles à propos de ses exploits.

« L’astuce consiste à mélanger les matériaux interdits avec des matières inoffensives », a expliqué le contrebandier. «J’aime mettre les quatre espèces dans un sac rempli de collations emballées que j’ai apportées d’Israël – Bamba et Bisli. Si je suis fouillé, ils voient que c’est de la nourriture, mais ils ne voient pas les plantes. »

Comme il a parlé lors de la journée rapide, la synagogue a été remplie de temps en temps avec l’odeur de la viande rôtie d’un restaurant voisin servant le bœuf de haute qualité pour lequel Kobe est connu internationalement.

Le contrebandier a rappelé avoir été frappé avec un paquet de steaks kosher, mais a été autorisé à traverser de toute façon quand il a expliqué que c’était une nourriture kasher.

« Il y a un peu de clémence », at-il dit, « même si je suis pris, j’espère qu’ils vont juste prendre mes affaires au pire au lieu de me mettre en prison ».

Même si, « Il n’est pas facile d’obtenir des permis pour apporter des trucs », a confirmé David Kunin, le rabbin conservateur de Tokyo dont la congrégation, connue sous le nom de Communauté juive du Japon , obtient parfois les quatre espèces via le consulat israélien. « Il y a beaucoup de documents à ce sujet, surtout avec de la nourriture ».

Mais le consulat ne fournit parfois pas assez de quatre espèces à sa congrégation. Cette année, la communauté de Kunin a reçu les plantes d’Edery, le rabbin de Chabad. Les plantes, que Edery apporte en utilisant un permis rare, sont arrivées au bon moment, cette année , car la fête commence mercredi soir, le 4 octobre.

Le boeuf kosher est un produit rare ici, mais le poulet est plus facile pour les juifs observants grâce à Edery, qui apporte un shohet ou des abattoirs rituels. Il partage la viande avec la congrégation conservatrice.

Malgré les défis, d’appartenir à une communauté juive petite , il y a des avantages, a déclaré Kunin, un père nés au Canada, et qu’il y a quatre ans, est venu avec sa femme pour occuper le poste rabbinique à Tokyo.

Il manque de faire partie d’une « communauté plus large et plus dynamique », at-il confessé, mais je trouve ici une « immense satisfaction » en guidant ma communauté.

La communauté dispose également de téléviseurs avec des écrans de 60 pouces et d’une cuisine avec les commodités que l’on voit habituellement dans des restaurants prestigieux.

« Une congrégation de 110 familles, ayant un bâtiment comme celui-ci, employant un rabbin à temps plein et ayant une école juive – dans la plupart des endroits, cela serait inouï », a déclaré Kunin.