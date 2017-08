Les Juifs français demandent l’extradition de Palestiniens accusés d’attentat terroriste il y a 35 ans

C’est le 35e anniversaire d’une attaque mortelle sur un restaurant kasher parisien et les Juifs français ont appelé à l’extradition de trois Palestiniens soupçonnés dans cet attentat sanglant.

Le CRIF, qui représente les communautés et organisations juives françaises, a publié une déclaration sur le sujet le mercredi 9 août, lors de l’anniversaire de l’attaque de 1982, dans laquelle six personnes ont été assassinées et 22 blessées à la rue des Rosiers à Paris dans l’une des attaques les plus antisémite en France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les suspects dans l’attaque de la charcuterie Jo Goldberg sont recherchés pour être interrogés selon un mandat d’arrêt français en 2015. L’un des suspects vit en Jordanie, un autre près de Ramallah en Judée Samarie et un troisième en Norvège, selon le CRIF. Aucun des gouvernements concernés n’a accepté d’extrader les suspects, et les enquêteurs français croient qu’ils appartiennent au groupe terroriste Abu Nidal affilié au Fatah.

Mais Francis Kalifat, président de CRIF, a déclaré que la France était en partie responsable de l’incapacité d’interroger les suspects et éventuellement de poursuites.

« Nous ne pouvons que regretter que la France accepte cette situation sans en parler à l’Autorité palestinienne, qui abrite, Mahmoud Kader Abed, également connu comme Hisham Harb le principal responsable de l’attaque, »

Parmi les victimes de l’attaque, il y avait aussi deux citoyens américains, Anne Van Zanten et Grace Cutler.