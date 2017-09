Les Juifs européens s’inquiètent de l’antisémitisme croissant (encore) en Pologne

Une cérémonie s’est tenue au cimetière juif à Varsovie, en Pologne, pour enterrer des restes de parchemins de la Torah trouvés à Varsovie dans divers endroits cachés. Les livres proviennent de différentes périodes, y compris pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les Juifs en Europe s’inquiètent depuis des mois de l’augmentation de l’antisémitisme à travers le continent, mais maintenant, le Congrès juif européen (EJC) émet spécifiquement un drapeau rouge sur la relation détériorée entre le gouvernement de la Pologne et la communauté juive.

Les événements récents soulignent l’augmentation de l’antisémitisme dans le pays qui semble coïncider avec l’arrêt des communications entre le gouvernement polonais et les représentants officiels de la communauté juive, a indiqué l’EJC, ce jeudi.

« Dans toute l’Europe, les gouvernements consultent les dirigeants officiels locaux de la communauté pour demander leur conseil et coordonner une réponse à l’antisémitisme », a déclaré le président de l’EJC, M. Moshe Kantor. « Cependant, la Pologne se distingue comme un exemple de leadership qui semble avoir peu d’intérêt à ouvrir un dialogue avec la communauté juive ».

Pendant environ un an, aucun ancien ministre du gouvernement polonais n’a rencontré la direction de l’Union des communautés juives en Pologne, l’organisation démocratiquement représentative des juifs polonais.

Il existe de nombreux exemples d’antisémitisme croissant qui ont imprégné les nombreuses couches de la société polonaise.

Au cours d’un débat public, la journaliste de la télévision polonaise Magdalena Ogórek a souligné les racines juives des ancêtres du sénateur Marek Borowski. Les slogans fascistes et les drapeaux de l’ONR Falanga ont été affichés régulièrement lors des cérémonies de l’État. Le député Bogdan Rzońca de Prawo i Sprawiedliwość a écrit sur les médias sociaux: « Je me demande pourquoi, malgré l’Holocauste, il y a tellement d’avortement parmi les Juifs ».

Kantor a déclaré que l’EJC espère que «la direction polonaise va redonner l’engagement à la communauté juive et condamner l’antisémitisme sous toutes ses formes. Il y a eu récemment une normalisation distincte de l’antisémitisme, du racisme et de la xénophobie en Pologne, et nous espérons que le gouvernement polonais aura pour effet de détourner cette haine et d’agir avec force contre elle.

« Les droits des minorités, le respect de la règle de droit et l’engagement à lutter contre l’antisémitisme et le racisme sont au cœur des valeurs de la reconstruction de l’après-guerre en Europe et d’apprendre les leçons de la Shoah », a ajouté Kantor.